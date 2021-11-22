再缔造“BTS奇迹” 团体摘下AMA“年度艺人”成为“亚洲第一”

2021全美音乐奖（American Music Awards 2021）于今天（22日）本地时间早上九点在美国洛杉矶举行。韩国超人气男团防弹少年团（BTS）勇夺“年度艺人”大奖，打败Taylor Swift、Ariana Grande、Olivia Rodrigo等成为首个摘下AMA“年度艺人”的亚洲艺人。除此之外，他们也凭借“Butter”一曲荣获“最喜爱流行歌曲”和“最受欢迎组合两个奖项，入围的三项全拿下，展现出超高人气。

防弹少年团专程飞往当地参加颁奖典礼。稍早宣布年度艺人由他们夺下时，现场气氛非常热烈，不少艺人也起立为他们鼓掌。队长RM上台时用英文向粉丝道谢，也感慨回想起4年前他们首次在美国进行现场演出的舞台便是AMA，“这段路很漫长，没有人敢赌我们今天能站在这里领到这个奖，除了我们的A.R.M.Y（BTS粉丝名称）外，全世界相互给予爱与支持的A.R.M.Y们，我们永远不会把你们的爱视为理所当然。”成员SUGA和柾国也相继发言感谢歌迷，兴奋却又带点紧张的样子非常可爱。

典礼上，防弹少年团也与英国组合Coldplay也一起表演了近日的合作曲《My Universe》，现场气氛沸腾到最高点。

防弹少年团今年以“Butter”、“Permission to Dance”、“My Universe”等歌曲接连登上美国Billboard人气歌曲排行榜的冠军宝座，人气持续势不可挡。

获奖后成员们开心庆祝。（官方推特）

成员们也不改平日作风，在获奖后第一时间开直播，与A.R.M.Y们分享得奖喜悦与花絮。直播中除了开香槟庆祝之外，成员们也大喊“BTS Army Forever”并拍手弄熄蛋糕上蜡烛。但因为SUGA、V和智旻负责的蜡烛未灭而立刻被其他人吐槽取笑，显出团体亲昵关系。（视频取自BTS Vlive账号）