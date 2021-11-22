父在新山逾两年未见 陈汉玮12月花数千元奔600公里探父

超过两年未见父亲，新马旅游通道一开通，阿哥陈汉玮火速订机票，携慈母12月初回马探亲，预计花费数千元！

汉玮父姐人在柔佛新山，平时驱车过关卡，疫下回家探亲，回程却得大费周章！

飞吉隆坡转长途车回新山

汉玮昨晚（11月21日）受访告诉《新明日报》：“我和母亲要一起回新山老家，必须先乘搭飞机到吉隆坡，再从吉隆坡乘坐长途车回新山；从柔佛新山老家回新时，同样的，先坐车到吉隆坡，再飞回来……”

记者问起里数，汉玮说：“平时从新加坡到柔佛新山约二十多公里吧，如果按照如今这样一个行程，需绕600公里……”

汉玮说，单从吉隆坡乘坐专车到新山，车程估计约4小时，这一趟新马来回“看似很近、却又很远”，真是疲于奔命！

但汉玮说：“我已经有超过两年没见父亲与姐姐了，对我来说，一切都值得！”

回家探亲的心情很喜悦，汉玮一早将“我要回家了”的喜讯告诉在新山的家人，他们都很开心，大家迫不及待期望团圆的那一天。

先前已接慈母来新生活的汉玮，一听到新马旅游开通，就急于订机票回家，尽管新马陆路VTL有望月底开通，但汉玮有感母亲年事已高，不希望她舟车劳顿，而且陆路一开通往来，交通肯定拥堵，他宁可多花费一些，让妈妈回家路途中，也能有适当的机会休息，不会感觉太疲惫。

“这次回家，妈妈有我陪在身边打点，应该还好，我会安排妥当，不让整个行程太赶太匆忙，飞到吉隆坡时，不会立即赶车回新山，会在当地住两天，住进服务型公寓，与吉隆坡亲戚朋友见见面，让老人家有机会休息一下，再乘搭专车回家……”

他表示，吉隆坡的外甥也将随他们母子一起回新山探亲。机票、专车加住宿，花费若干？他说得数千元。

汉玮将于12月初与慈母一起飞，18日才回到新加坡，在柔佛新山逗留10多天。

问起演艺动向，汉玮说：“明年1月才开工，主持新节目、接拍新剧。”现阶段暂未有具体内容。

善心人“包办”母子三餐 未见过对方真面目

事亲至孝的汉玮接了慈母来新居住，除了带老人家为眼疾复诊、调理肠胃，也稳妥地照顾母亲三餐。

汉玮认为外面饮食多油腻，曾在IG提到健康饮食，缘分这事就是这么巧妙，他说：“我在IG认识一名追随者，她叫银星阿姨，看了我的贴文，很热心的自荐说要‘包办’三餐，还说反正每天都要煮给自己家人，只不过多煮两人分量……”

银星阿姨与他住得靠近，交代其儿子送三餐上门，居然还不愿意收费，汉玮很过意不去：“天天三菜一汤，食材做得健康美味，还有面包，她不愿收费，但我不能这样欠人情，坚持要給伙食费，直接PayNow给她。”

为了回报对方，汉玮也送上饼干、面包甚至燕窝给银星阿姨家人，“后来知道，她也是马来西亚人……”

有趣的是，汉玮至今未见过银星阿姨真面目，他表示他日必登门拜访，正式谢谢这名有心人。