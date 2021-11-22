相隔21年重拍 《十月初五的月光》今晚开播

香港无线电视（TVB）翻拍21年前的经典神剧《十月初五的月光》，今晚（11月22日）正式启播，势必备受瞩目。剧中经典人物“初哥哥”、“祝君好”和“司徒礼信”分别由力捧小生和花旦胡鸿钧、何依婷及罗天宇担纲，另两灵魂人物“Q姨”与“万朱沙华”则由老戏骨米雪和姚嘉妮饰演。

21年前的《十月初五的月光》写下不少经典纪录，张智霖的“初哥哥”、佘诗曼的“祝君好”、马浚伟的“司徒礼信”、薛家燕的“Q姨”和陈曼娜的“万朱沙华”已经深入民心，外加张智霖的一首“祝君好”也都唱遍大江南北，而收视方面，以平均36点、最高46点刷新了香港电视收视记录，可谓是经典中的经典，也因此叶念琛导演于2015年以原班人马开拍了电影《十月初五的月光》。

“初哥哥”“祝君好”新旧有别

胡鸿钧、何依婷及罗天宇饰演经典人物是否能胜任？

剧集未播，目前尚言之过早，不过，记者日前观看了该剧的制作特辑，总觉得胡鸿钧似乎欠缺了当年张智霖的稚气；和佘诗曼比较，何依婷多了青春靓丽的感觉；罗天宇散发着的是书卷味，与马浚伟不相伯仲。

《十月初五的月光》，今天起周一至五晚上8时30分；翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看，以及Hub粤语随选（星和娱乐839频道）重温。