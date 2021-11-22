当年陈母不让女儿单独约会 欧菁仙一路掩护帮明伦追到老婆

林明伦和陈毓芸当年拍拖，全靠欧菁仙掩护？

本地主持阿哥林明伦和阿姐欧菁仙合作资讯娱乐网络节目《全家私房钱》，目前已在新传媒网络平台热播。《联合晚报》记者搜寻两人过去20年合作过的节目，与合拍过的照片，竟然毫无所获。联系上两位，他们都说：“合作过，但年代久远。”

林明伦说，两人20多年前，曾携手主持过大型贺岁节目，也合唱过新年歌，后来林明伦过档报业传讯，欧菁仙留在新传媒，再也没有合作过，直到《全》再次撮合他们。

记者请两人谈交情，意外挖出一段陈年往事。原来当年欧菁仙、林明伦、陈毓芸在1998年曾为《总统星光慈善》演出英语音乐剧《美世界》，在排练过程中，林明伦对陈毓芸动心了，很想追求，不料陈妈妈家教甚严，不让走玉女路线的女儿跟男生单独约会。林明伦如老鼠拉龟，无从下手，灵机一动，向欧菁仙求援，请她帮忙约陈毓芸出来，就这样欧菁仙成为掩护两人约会的“工具人”。

有趣的是，林明伦对这段往事其实已经记忆模糊，还是最近《全家私房钱》收工后，欧菁仙回法国前，林明伦邀请欧菁仙到家里吃饭，她重提往事，他才全回忆起来。记者笑他怎么可以忘记媒人，他说当时自己眼里应该只有陈毓芸啦！

已经回到巴黎的欧菁仙告诉记者说，她还记得当年的“三人行”约会，第一次就约在双溪布洛湿地保留区（Sungei Buloh），“去到‘鸟不生蛋的地方赏鸟！’”

每次约会少不了欧菁仙

过后的约会行程，都少不了欧菁仙，否则约会就会泡汤。欧菁仙也都够义气，舍命陪君子，“他们两个走在前面很浪漫，我一个人黑着脸走在后面很无聊……后来他们结婚了，我感动到哭，因为不必去看鸟了！”

欧菁仙那天在林明伦家吃饭时，在夫妻俩面前把这一段话说给他们的四个孩子听时，全场爆笑。她得意地说：“没有我哪来这四个孩子！”

欧菁仙：林明伦是心地善良好男人

记者记得林明伦当年的风评是“多情玩咖”，难道她不怕帮忙掩护的同时，也把羊送入虎口吗？

欧菁仙笑说：“明伦外表像花花公子，但他是很好的男人，心地很善良。那时毓芸不喜欢他抽烟，他马上就戒了。”

这次两人在《全家私房钱》重聚，勾起两人无数回忆，欧菁仙笑说林明伦一直都没有变！

欧菁仙目前是法国一家投资公司高层，担任这个理财知识节目主持当仁不让。林明伦则负责在节目中演出短剧，通过搞笑剧情推广理财知识。节目也邀请艺人和专家分享理财心得。