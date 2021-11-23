12月学校假期：动画排排播！

12月学校假期即将来临，你是否已为孩子们准备好节目？以下由UIP Singapore发行的三部动画排队上档，赶紧来看看！

从未搭上家庭旅行的一家人，会发生哪些趣事？（UIP Singapore 提供）

《阿达一族2》（The Addams Family 2）

上映日期：11月11日

电影时长：93分钟

故事简介：

大家所喜爱的搞鬼一家回来咯！在这部新的动画版阿达一族中，Morticia和Gomez开始为孩子们逐渐长大而感到烦恼——不和家人吃饭、不和家人共享天伦而且还沉浸在自己的世界里！

不行！不如来一次家庭旅行如何？于是一家人连同Wednesday、Pugsley和Uncle Fester等就踏上了一场有趣的行程。这场跨美国大陆的旅行会有哪些惊喜？还有哪些新的人物会出现？

3米高的红色巨犬下场如何？它又如何改变冷漠的城市人？（UIP Singapore提供）

《大红狗克里弗》（Clifford The Big Red Dong）

上映日期：12月2号（11月27日起限定预映）

电影时长：96分钟

故事简介：

一名在学校排挤而感到孤独的学上，在碰上一名老伯伯之后突然获得一只全身红透的小狗！这只小狗以不可思议的方式来到她的身边，而更奇特的是，它在一夜之间变成3米高的巨犬！

而更不巧的是，女孩的妈妈将她给叔叔帮忙照顾，而叔叔的处理方式更是让事件变得无法控制？

3米高的红色巨犬下场如何？它又如何改变冷漠的城市人？

剧中角色大牌，声演演员更大咖！（UIP Singapore提供）

《欢乐好声音2》（Sing 2）

上映日期：12月23日

电影时长：110分钟

故事简介：

这个学校假期，跟着表演欲大爆发的动物们一起狂欢！

大家都已准备就绪，表演也都排练……得一塌糊涂？重点是，巨星狮子（由歌手Bono饰演，也是他第一部动画片）却迟迟不想复出？到底怎么回事？

另外一边厢，Buster将自己的剧院发展得红红火火，但他的目标是在大城市的水晶塔登场，他和团队是否能如愿以偿？

这部动画片的一大卖点就是参与声演的超强卡司—— Matthew McConaughey 、Bono、Taron Egerton、Tori Kelly、Reese Witherspoon、Nick Kroll、Scarlett Johansson、Bobby Cannavale 和Halsey等。当然还有很多耳熟能详的好歌，非常值得期待！