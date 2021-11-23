汪小菲大S发离婚声明 大S：祝福小菲找个更适合的伴

（台北讯）台湾艺人大S昨天被《镜周刊》爆出已在11月初在台北法院诉请与汪小菲离婚，由法官进行调解。汪小菲、大S夫妻22日中午随即透过律师发表共同声明，坦承两人已决定和平解除婚姻关系，并于近日办理相关手续。

两人在声明中先感谢外界的喜爱与支持，提及10年婚姻时，“汪小菲与徐熙媛有缘能够相识相知，共同度过了一段幸福美好的时光。即使现在选择分开，也非常感恩对方的付出。曾经，作为夫妻携手前行，未来，两人将以父母、朋友的身份愉快相处，也将继续共同抚养孩子并给予孩子全部的爱与陪伴。”最后喊话外界尊重他们的选择，并给予更多的私人空间。

大S独自吃松露大餐庆祝

大S昨天接受台媒采访回应离婚一事，她说：“很平静，我希望小菲永远过得比我好，非常祝福小菲找个更适合他的伴儿。”对离婚原因，大S直言：“聚少离多，渐渐变友谊。”至于她会不会期待下一个男人更好，她回：“我自己随缘。”谈到一双儿女如何安顿，大S明确回应：“孩子我们会共同抚养，小菲很爱孩子，目前孩子先跟我住，但将来会依孩子的意愿，住哪都有可能。”

台媒报道大S知道与汪小菲离婚消息即将曝光，她21日晚上独自现身台北贵妇百货Bellavita的餐馆喝酒，消费近4万台币（约2000新元），引发餐馆工作人员热议。大S独自享用白松露大餐，该餐馆白松露1公克800元（约40新元），她告诉员工若她没喊停，就继续刨白松露，结果光白松露就刨了上万元的量，大S还在餐馆神色自若地喝了六七杯酒。大S曾对爱情、婚姻说了很多金句，“我不能说我已经不爱你了，但我敢说我不会再爱你了。”“我的感情轰轰烈烈，可是我结束得也是斩钉截铁。”看来大S告别10年婚姻，始终坚定自己的选择。

汪小菲9月底赴台谈离婚

根据《镜周刊》报道，知情人士指汪小菲9月底来台，不是如外界传言替大S庆生，而是与她协商如何分产，以及7岁女儿汪希玥、5岁儿子汪希箖的抚养权。大S于11月初委派知名妇权律师赖芳玉向台北地方法院家事庭递状诉请离婚，双方针对大S名下约6亿台币（约2939万新元）的3栋豪宅，汪小菲“S Hotel”3.5亿台币（约1714万新元）等财产分配，以及子女日后相处模式进行调解，在法官主持下已有共识，近日会宣布离婚调解结果。

汪小菲改回本名汪少菲

汪小菲10月删光抖音中有关大S的内容，更改自我介绍成“小玥儿她爸”。他于本月5日在微博发文：“我不叫汪小菲，我叫汪少菲，这是我的本名。”

汪小菲曾与大S上节目时提到自己小时候叫少菲，但办身份证时对方听错误写成小菲，当时大S在节目中说汪小菲好听多了。如今他在微博改掉妻子觉得好听的名字，这一天正是大S向台北地方法院诉请离婚，王小菲接获通知的日子。

大S母亲受访时透露，女儿女婿是因疫情期间分隔两地，沟通不良而吵架；双方友人则指出汪小菲常在微博挑动两岸人民敏感神经，让大S里外不是人，今年6月的“汉奸”论，终于成为大S诉请离婚的导火线。小S本月初在私人聚会中被问及姐姐的状况，回应“大S正在追求幸福的道路上”，回答耐人寻味。

张兰：可怜我儿子

大S婆婆张兰昨天在中国高铁上开直播卖货，大批网友涌入关心大汪离婚话题，张兰说不知道儿子官宣离婚已经上热搜，直言“可怜我儿子”，还说汪小菲因为往返北京和台北两地，核酸检验就做了100多次。

对于儿子恢复单身，张兰说儿孙自有儿孙福，表示对什么官宣、热搜都不关注，“爱上什么搜上什么搜，人不馊饭不馊就行，兰姐不吃馊饭，再说了，汪小菲都40了，我管他呢。”

中国网友对两人诉请婚变，一面倒觉得“不意外”，但相较于先前对大S炮火猛烈，这次舆论呈现两极化，女性网友更点出不要用传统婚姻框架绑架大S。