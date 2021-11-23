与欧菁仙合体聊理财 林明伦吐槽老婆不懂花钱

参与拍摄理财节目《全家私房钱》，本地电视阿哥林明伦坦承自己有私房钱，他甚至鼓励老婆陈毓芸也存私房钱。接受《联合早报》访问时，他笑说：“只是毓芸不知道私房钱要花在哪里，有点茫然。”

林明伦参与新传媒网络节目《全家私房钱》，昨天下午出席线上记者会，和人在法国巴黎的主持阿姐欧菁仙隔空合体。

林明伦吐槽老婆不懂花钱

林明伦说他支持夫妻都存私房钱，不过要公开，不要秘密储存。他说：“夫妻任何一个如果想买飞机火箭大炮，就可以花自己的私房钱，不过当然要告诉另一半。”

自认很会生活的林明伦，拥有越野电单车和游艇，这些他都花自己的私房钱来购买，私房钱来自平时收入的一小部分。他看到太太的收入全贡献给家庭，鼓励她自己存私房钱，这样就可以随时买自己喜欢的东西，工作也更有动力。

记者问陈毓芸最后把私房钱花在哪里，他吐槽说：“老婆没有什么爱好须要花钱，也不崇尚名牌，对于要买什么还真有点茫然，哈哈，她实在太不懂生活，我又太懂了！哈哈哈！”

欧菁仙帮林明伦追老婆

林明伦与欧菁仙这次难得合作，上一次已经是20多年前。欧菁仙回忆说，她1995年入行时，第一个节目就是和林明伦一起主持的《欢乐大放送》。两人一起主持过大型贺岁节目，也合唱过新年歌，并且曾和陈毓芸在1998年为《总统星光慈善》演出英语音乐剧《美世界》。

欧菁仙爆料说两人在1996年曾一起主持本地转播奥运开幕礼的活动，林明伦介绍加拿大天后Celine Dion（塞利娜迪翁）出场，却不认识她，还以为是两个人，当场说：“我们欢迎Celine和Dion！”让欧菁仙至今难忘。

欧菁仙爆料，当年在排练过程中，林明伦对陈毓芸动心想追求，不料陈妈妈不让走玉女路线的女儿跟男生单独约会。林明伦只好请欧菁仙帮忙约人，并利用后者的陪伴掩护两人的约会。

欧菁仙还记得当年的“三人行”约会，第一次就约在双溪布洛湿地保护区，“去到‘鸟不生蛋的地方赏鸟！’”

最近这对好友在《全家私房钱》重聚，林明伦邀请欧菁仙到家里吃饭，她在他四个孩子面前重提爸爸当年追妈妈的往事：“过后的约会，都少不了我，否则约会就会泡汤。他们两个走在前面很浪漫，我一个人黑着脸走在后面很无聊……后来他们结婚了，我感动到哭，因为不必去看鸟了！”欧菁仙风趣的叙述，让餐桌上众人全笑翻了。她得意地说：“没有我，哪来这四个孩子！”

欧菁仙（左二）今年回法国前，林明伦、陈毓芸（右起）一家在船上为她办生日会。（欧菁仙提供）

欧菁仙、林明伦勇于冒险

林明伦当年的风评是“多情玩咖”，难道欧菁仙不怕帮忙掩护的同时，也把羊送入虎口吗？她笑着澄清：“明伦外表像花花公子，但他是很好的男人，心地很善良。那时毓芸不喜欢他抽烟，他马上就戒了。”

欧菁仙目前是法国一家投资公司高层，担任这个理财知识节目主持当仁不让。她和林明伦也在节目中演出短剧，通过搞笑剧情推广理财知识。节目也邀请艺人和专家分享理财心得。

欧菁仙和林明伦的共同点，就是勇于冒险追求自己的理想生活，欧菁仙只身到法国工作；林明伦曾带一家六口到船上生活，孩子也没有上学，都在家接受父母亲自教育。