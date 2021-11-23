与偶像林俊杰同室创作 陈卓义：像做梦

本地创作才子Gentle Bones（陈卓义）与金曲歌王JJ林俊杰首次合作，他直呼：“像做梦！”并透露如果没有林俊杰，自己就不会踏上音乐这条路。

陈卓义与林俊杰携手创作暖心英语单曲“At Least I Had You”，上周五（19日）推出。陈卓义接受《联合早报》访问时谈及从从粉丝晋升合作伙伴，开心地说：“像在做梦！这次的合作是我们两家经纪公司撮合的，我的经纪公司跟我说这个好消息时，我不敢相信。其实JJ有几次在访问中被问欣赏哪位新加坡歌手，提到我的名字，说很欣赏我，两年前他在国家体育场办‘圣所’演唱会也请我去看，让我受宠若惊。”

9岁开始听林俊杰的歌

27岁的陈卓义分享道，自己9岁开始听歌，当时西洋歌手只听Westlife（西域男孩），华语歌手只听林俊杰，并深受林俊杰启发。“他很酷，很前卫，他的歌曲不是只有情歌，还有R&B、嘻哈，而且他是本地歌手，我们全家都很支持他。”

在这次合作之前，陈卓义没有跟林俊杰见过面，这次两人约在录音室一起创作，陈卓义形容心情是，“紧张、兴奋、激动，什么都有，我一直看着他的脸，觉得这一切很不真实。”

陈卓义带了两首写到一半的歌曲让林俊杰听，一首轻快，一首抒情，林俊杰最终选了后者，两人再一起完成词曲。谈到与偶像初次见面的印象，陈卓义说：“他很亲切，还带了月饼，像邻家哥哥，但他的明星光芒太强了，所以也是明星哥哥。他很尊重我，对我提的意见保持很开放的态度。”

演唱新歌，苦乐参半

“At Least I Had You”描述通往未知的前方，虽然感到彷徨无措，且路上充满荆棘，但庆幸曾经相识，并感谢拥有彼此。陈卓义说：“我觉得每个人都累积了不同的生活经验，而当我们回首一切，会发现真正影响着生活的，是人与人之间的关系。”

陈卓义演唱这首歌时，有一种苦乐参半的感觉。他说：“不管是我或JJ，我们现在在音乐上有着各自的成就，但在做音乐时也有了更多的考量，有时候会因此感到迷惘。这首歌提醒着我们，是当初独自在房间里用最单纯的心写下的那一首歌，成就了现在的我们，所以一定不能忘记初衷。”