除了“嗨呀” Uncle Roger还想说什么？

Haiyaa！新加坡的“侄子侄女”们，Uncle Roger来了！

以“罗杰叔叔”（Uncle Roger）一角在网络上爆红，现居伦敦的马来西亚籍脱口秀演员黄瑾瑜（Nigel Ng）将于2022年6月15日在首都剧院（Capitol Theatre）举办单口喜剧（Stand-up Comedy）表演。

谁是Uncle Roger？

身穿橘色Polo衫，黑色短裤，挂在腰上的手机包。一只脚踩在椅子上，用着不那么标准、Uncle Roger会用带有亚洲口音的英语，以搞笑诙谐的风格来讲评美食的制作过程。其中，让这个虚拟角色红遍网络的便是他讲评“BBC蛋炒饭”的视频。他看到视频中用滤网来过滤米饭的步骤后，文化冲击的崩溃式反应让他瞬间蹿红，2020年7月发布的视频至今的点击率已破2千6百万次，而黄瑾瑜的YouTube频道的追踪数也超过4百万人。

鲜少人知道的是，在成为“Uncle Roger”前，今年30岁的黄瑾瑜是个全职脱口秀演员。无奈疫情爆发后线下演出被迫中断，他才萌生出视频创作的念头。同时，他也在定期制作播客节目《Rice To Meet You》和《HAIYAA with Nigel Ng》。

是Uncle Roger，还是脱口秀演员？届时亲临现场感受他身份转换之间不同的魅力吧！预知更多详情可上主办方Live Nation官方网站查询。

黄瑾瑜（Nigel Ng）Haiyaa世界巡回演出（新加坡站）

日期／时间：2022年6月15日（星期三）／晚上8时

地点：新加坡首都剧院（Capitol Theatre）

票价：128元、108元、98元（不包括$4手续费）

购票：3158 8588、www.ticketmaster.sg