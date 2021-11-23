首采用区块链技术 陈之财作品转数码画

多年来致力于艺术创作，陈之财首次采用区块链技术将自己多年前的画作变成数码作品。

陈之财将自己2013年创作的画作《活在当下，珍惜现在》作为蓝图，利用区块链技术绘制成数码画作。《活在当下，珍惜现在》不仅获得多项大奖，如新加坡包装设计奖和亚洲包装设计奖。当时陈之财还创下两项新纪录，其中便包括新加坡纪录大全，以及吉尼斯世界纪录并获得国家计量中心认证。

这次陈之财计划完成四幅区块链画作，并以“春、夏、秋、冬”将其命名。近日他刚刚完成第一幅《春》，陈之财透露，自己花费两个月时间完成《春》，这是他第一次学用区块链技术，还是全手工绘制。“《春》里每一片鱼鳞、海草和水珠都是手工画出来的，虽然很花时间，不过数码作画的好处就是画错了可以修改。”

陈之财告诉记者，自己创作《活在当下，珍惜现在》的初衷是为了提醒他人“活在当下”，他说自己当年是因为想起患有失智症的阿姨，有些感慨才想到这个主题。他说：“有些人一直去后悔过去的事，而有些人则忙着计划未来的事，其实应该活在当下，过好每一天就行了。”《春》目前已完成，有公众已经向陈之财表示有意愿买下画作。

对此，陈之财十分开心说道：“价钱还蛮客观的，我很开心不是因为钱，是因为有人认可了画背后的意义。”