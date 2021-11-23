（台北讯）45岁大S（徐熙媛）和40岁汪小菲昨天发声明宣布离婚，相差5岁的姐弟婚告吹，对于两人离婚，大S昨天首度回应《苹果新闻网》，表示“很平静。我希望小菲永远过得比我好。”而对离婚原因，大S透露是因夫妻俩聚少离多，渐渐地变成友谊，她也祝福前夫未来能找到第二春，“非常祝福小菲找个更适合他的伴儿”。

不过，正当两人和平离婚之际，昨天中国媒体却传出实则汪小菲有新欢，且对方是个小演员，年纪比汪小菲小，住在北京朝阳区，财力比汪小菲还雄厚。

针对此传言，大S和经纪人都未接电话、未回记者简讯。

‘汪妈妈’张兰开直播：可怜我儿！

大S昨天宣布和汪小菲离婚，她的婆婆则在下午开直播卖货，涌入大批网友关心，身为母亲的她心疼说“可怜我儿子”。

张兰在直播中表示心疼儿子汪小菲，在北京、台北两处往返，做核酸检测就做了100多次，而直播同时，大S和汪小菲透过律师发表正式离婚的声明。而她直播卖东西，网友追问汪小菲儿子离婚一事，只见张兰对着镜头意外脱口“我这边有5名律师看着呢”，透露自己已经找了5位律师坐镇，但并非为了儿子的离婚官司而找来的，而是喊话酸民不要胡乱造谣他家的私事，如果被有心人士乱传谣言登上热搜的话，将会请这5名律师提告，她还对着镜头严肃直呼“您这叫违法”。

严控大S饮食身材成导火线？

大S和汪小菲婚变，让外界纷纷揣测其离婚原因，也有中国网友翻出昔日大S和汪小菲上节目片段，直指汪小菲曾严格管控大S饮食和身材，恐怕也是埋下两人感情失和的种籽。

大S和汪小菲两人在2018年时，曾一同参加中国综艺节目《幸福三重奏》。节目中，两人不经意的话语，也被观众捕捉到，大S在吃饭时，透露汪小菲对他看似严格管制，大S还抱怨饭不够，但汪小菲就是不让大S吃，让大S这时看似已经发怒说“不吃了不吃了”！

于是，网民看了这段，觉得汪小菲严控大S的饮食和身材，长年累月，应该是两人婚姻变质的导火线。

大S独自享用白松露大餐

大S宣布和汪小菲离婚后，昨晚被目击独自现身贵妇百货（BELLAVITA）的餐厅，旁边没人亲友陪伴，她独自享用白松露大餐。

林心如感慨：好好珍惜当下

大S和汪小菲离婚，妹妹小S终于说话了，昨晚她在社交媒体贴文晒照，但只是贴了女儿当义工的照片，对大S离婚之事只字不提。

另一方面，林心如昨天出席《华灯初上》记者会被问及关于大S离婚事件，她感慨地说：“好好珍惜当下”。

《流星花园》制作人柴智屏也在社交媒体表示：“带许多遗憾。”

传‘S Hotel’将改名

过去汪小菲豪砸3.5亿台币（约1718万新元）开设高级酒店，并以大S的艺名将酒店命名为“S HOTEL”，而随着两人离婚，也传出即将重新命名的消息，有传闻流出汪小菲打算将酒店名称改为“菲行商旅”，不过内部相关人士接受《三立新闻网》专访时表示，“没有收到总公司的消息，如果有消息将会对外公布，但目前仍是维持原样”彻底破除更名谣言。

另一方面，至于两人的9亿台币（约4417万新元）财产将如何分配，两人离婚声明中并没有透露，针对此事，大S的经纪人回应媒体：“一切细节，当事人才知道。”