《过江新娘》电视电影大年初一播出 徐彬黄暄婷再续缘

《过江新娘》电视电影虎年初一播出，徐彬、黄暄婷再续荧幕缘，包勋评相隔七个月再拍剧，扮演越南仔介入“过江CP”。

口碑与收视双收的本地电视剧《过江新娘》数月来传出将拍续集，原来“续集”并非20多集的全剧，而是时长两小时的电视电影。《过》电视电影下个月初开拍，拍摄期三周左右，定于虎年大年初一（2月1日）晚上8时在8频道播出，陪观众开心过年。

演员当然少不了“过江CP”黄暄婷和徐彬，“钟家”朱厚任、许美珍、吴劲威等。出狱后重新出发的包勋评也在演员名单中。

包勋评上半年因醉驾事件遭新传媒解约，4月底退出长剧《邻里帮》拍摄。《邻》的监制梁来玲亦是《过江》的监制。剧组昨天（11月22日）透过视讯开演员会时，梁来玲一看到包勋评上线即说：“你从我的戏离开，也会在我的戏回来。”令当事人包勋评和其他演员十分感动。

包勋评的角色是一名越南仔，小时候从越南到美国生活，成为电脑奇才，与黄暄婷的角色“芳草”算是青梅竹马，暗恋着芳草，将介入过江CP。

恢复演员身份的包勋评昨晚受访说：“我也挺久没看剧本了，感觉有点生疏。我现在每天都在做直播，一个人可以连讲六小时的话，叫我主持没问题，突然要看剧本，收到剧本时非常紧张，特别是因为要演一个越南人。”他说，对越南话一窍不通，担心给越南人骂“你在讲什么”。日前，他去吃越南餐感受氛围、下载了语言应用，开拍前会上课恶补，也追看《过江》全剧，了解戏里的人物关系。

对于将介入过江CP，他笑说：“‘小三’这个角色要拿捏得好，不好变成‘最强小三’给人家讲。要让大家知道，这个角色没有那么坏。”

徐彬期待与包勋评合作

“世杰”徐彬告诉记者，看完剧本后感觉不错，“哥哥（世杰）和芳草的画面涌进我的脑海里，再次唤起很多画面。”

徐彬很期待跟包勋评合作，两男自2013年的《阿兵新传》后，已有许久没对戏。他说：“相信他有很多不一样的地方了。当一个人经历多的时候，方方面面都会有很大的改变，很开心再遇到他，他是一个好演员，演戏是他的梦想，监制给他机会，我们都替他感到高兴。”

黄暄婷勤学越南语 为戏上发廊接长发

黄暄婷已看了几遍剧本，找越南朋友教导剧本来的越南语对白。原本短发及肩的她，日前也在发廊待了三小时，接上芳草的长发。她兴奋地说：“我准备好可以拍了！”

对于《过江》续集不是全剧而是电视电影，她认为：“要拍的话，可以拍得好才拍，如果故事会拖，故事人没信心，就干脆不要。”

黄暄婷欢迎包勋评的加入，“欢迎他进来《过江》的世界，我觉得他一定会演得很好！”