跨性别主持人金星传遭封杀 《追光哥哥》镜头全删

（综合讯）跨性别主持人金星传遭封杀，《追光吧！哥哥》镜头全删光。

中国主持人金星曾为男儿身，她在1995年接受变性手术，因直率性格和辛辣作风深受观众喜爱，也是中国的跨性别传奇人物之一。日前传出，她被停播的脱口秀节目《金星秀》将强势回归，她也接下《追光吧！哥哥》第二季的主持棒。不料，《追》节目20日播出，金星的镜头全被删光，引发网民热议。

《追》节目内容中，身为主持人的金星居然整集都没有镜头，少数的画面竟是放到花絮中。不仅如此，金星近来预告的新网络节目《金星浪打浪》也没有任何后续，故质疑金星可能遭到官方封杀。

不少网民替她打抱不平，直呼“这真的是2021年吗”、“难道只因为是性少数族群”、“如果是因为那个原因（变性），那我只能说思想越活越倒退了”。

金星曾公开表示自己遭到浙江电视台封杀，痛批电视台“手段低劣”，她爆料某节目想作票，但自己绝不接受操纵，所以被撤掉评委一职，更不避讳透露会被封杀是因为“某位当官的领导”的指示。

另有网民猜测，金星被删除镜头跟男星黄磊有关。金星此前评价过乌镇戏剧节，称戏剧节格局太小，几名总监心态小家子气，容不下做得好的女导演田沁鑫，并建议剧目选择要更高级一点，把年轻人的戏份推出来，而不是老围绕着艺术总监转。黄磊正是戏剧节的艺术总监之一。到底真相如何，还有待时间验证。