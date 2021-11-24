汪小菲传恋25岁大陆女星

（综合讯）45岁台湾女星大S和40岁中国大陆富商汪小菲22日发声明宣布离婚，对离婚原因，大S向台媒透露：“聚少离多，渐渐变友谊。”她祝福前夫未来能找到更适合他的伴侣。台媒随后传出汪小菲有新欢，对方是小演员，对照汪小菲的新欢疑云，加上传闻大陆狗仔紧盯汪小菲的桃花行踪，大S这番祝福显然是提早帮汪小菲解套。

大S和汪小菲是在11月初诉请离婚，狗仔爆料10月就已得到汪小菲有新欢的消息，只差还没被拍到亲密画面。资深狗仔小葛在东森谈话节目《这！不是新闻》爆料，中国大陆的狗仔一直在跟着汪小菲，发现这半年他的身边出现20多岁的貌美新欢。小葛透露，女孩据说比汪小菲更有钱，住在“比杨幂还贵”的北京朝阳区高级社区，戒备森严。

“苹果新闻网”读者进一步爆料，起底这名小演员，提供多张某C姓大陆女演员与疑似汪小菲的微信对话内容，在两人对话内容中，女演员用了不少粗话怒骂男方，不满男方与别的女人纠缠，男方都低头认错。从读者提供的资料查询，C女才25岁，演过几部电影及电视剧，身材姣好，常不吝在微博大秀纤细的蚂蚁腰，她外形白净秀丽，有跳舞专长但知名度低。针对爆料，记者以短信向汪小菲求证，未获回应。

大S保留名下两栋豪宅

台湾律师李怡贞称赞大S与汪小菲算是“离婚的标杆”。两人和平离婚还各别授权律师发出感恩声明，可见对财产、小孩监护权的分配很满意。

两人在台湾的财产主要是大S名下两栋豪宅，一栋是大S在婚前购买的，另一栋是婚后买下的现在住所，因汪小菲是大陆籍，这栋房子也登记在大S名下，两栋豪宅价值6亿新台币（约2940万新元），离婚后大S保留这两栋豪宅。汪小菲以大S知名设立的S Hotel则回归由汪小菲创办的北京合尊置产集团管理，S妈退出董事会。