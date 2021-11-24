大S汪小菲婚姻：开场喜中带悲 收场悲中带喜？

台湾女星大S五个月前曾喊要和中国大陆富商丈夫汪小菲离婚，原来不是气话或误会。22日，两人官宣离婚，十年婚姻终于走到尽头。

许多“马后炮”言论相继涌现，说两人之前早露离婚玄机。

例如，2017年亮相小姨子小S主持的综艺节目《姐姐好饿》，玩快问快答游戏时，汪小菲被问若太太与妈妈张兰掉进河，会先救谁，汪小菲用直男角度考虑了一阵，答：“救我妈。”姐妹俩顿时露出惊讶表情，小S惊呼：“你怎么会不救我姐呢？”

小S在节目中文汪小菲，如果太太和妈妈跌下河，他会救谁？（视频截图）

汪小菲说：“以后你有什么状况也希望你儿子救你啊！男人第一就是要孝顺，我把你的爱都留在心里，对吧？人都不孝了活在世上还有什么意义。”小S质疑：“你已经孝顺你妈那么多年了，你现在不是应该要爱我姐吗？”汪小菲回答：“那个不一样，她是给我生命的人。”大S抗议：“可是我是你的终身伴侣耶！”小S插嘴：“以后你生病了要拍痰、推轮椅都是我姐要做。”然而，汪小菲仍坚持：“那是我要受的苦，我不能让我妈受这苦。”

当时新婚不久，汪小菲直率而尽孝的言论还是被大小S接受了。

2018年，夫妻俩参加真人秀《幸福三重奏》，大S一番“吃虾时要老公剥壳才会吃”的言论成为经典，也给自己建立了“有公主病的幸福人妻”形象。她在节目中问丈夫：“你有没有很后悔娶我？”汪小菲一脸愕然，没有直视太太，只说：“你你你……大家都挺好的。”让大S脸色一沉。网民翻旧帐，称裂痕由此开始。

大S在节目中问丈夫有没有很后悔娶她，但汪小菲没有正面回答。（视频截图）

再回到2010年那场在海南岛三亚市海边，据知耗费50万新元举行的婚礼。大S曾在《康熙来了》自爆现场发生的种种趣事，每次她一传离婚，视频都会疯传一次。网民戏称宾客个个超抢戏，笑话一箩筐，把一对新人的风采全部抢走，更笑封这是“当年最精采的喜剧片”。

婚礼当天大风来乱，但吹不散一对新人对美好婚姻的憧憬。（互联网）

那天大S家婆张兰在婚礼上戴起墨镜，换上一身煞气装扮，上台打爵士鼓。脱口秀主持人高晓松致词时，竟然偏离主题疯狂宣传自己首次主演的电影。蔡康永和张惠妹不知何故感触太深，居然相拥痛哭，还哭到制作人王伟忠的肩上。

小S代表娘家在台上警告汪小菲不可以欺负大S，那英听了跳上台反呛：“你大S要是对不起汪小菲，我也不会客气！”之后更把原本要演唱的《梦一场》改为《征服》，用意明显。

Ella在婚礼场地的游泳池畔玩到失控，把魔术师刘谦推进泳池里，原本要拿来变魔术用的扑克牌一张张水上飘。黄晓明身为大咖却姗姗来迟，一出场就成为焦点，瞬间让一对新人变成配角。

大S禁止现场摄影，搜狐网站董事局主席兼首席执行官张朝阳以男方好友身份出席，却到处拍照还直播婚礼盛况，且直播还设定成会员制，只让注册会员收看，引发轩然大波，大S气得发律师函扬言提告。

大S和汪小菲婚礼宾客星光熠熠。（互联网）

和大S作对的不只宾客，还有婚纱。她曾在综艺节目《康熙来了》中自爆，婚礼当天户外风超大，把她的婚纱吹得乱七八糟，连牵她进场的爸爸都一度被婚纱缠住。汪小菲也一直被打到脸，现场的巨型花柱更差点被吹垮，必须靠四个大汉紧紧抱住，状况百出。她回到休息室后一度气到想揍人。

整场婚礼笑料一段接一段，娱乐性胜似真人秀，网民戏称“史上最凌乱婚礼”“终于理解大S为什么每次说起婚礼，说到后半段一直在发脾气”。

大S和汪小菲因文化、观念、性格不同，见面4次，恋爱仅49天就闪婚，10年走来屡传离婚，撑得不容易。如果当年的婚礼是喜中带悲的开场，现在各自放手重新寻找快乐，何尝不是悲中带喜的收场呢？