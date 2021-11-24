《欢喜2》怀旧布景勾起童年回忆 钟琴怀念与爷爷在杂货店的日子

钟琴加入《欢喜大世界2》主持阵容，透露七八十年代怀旧布景勾起儿时回忆，大叹：“我就是在那样的年代和环境长大的！”。

原来钟琴的祖父当年在里峇峇利的莫罕默苏丹路开杂货店，钟琴和家人就住在店铺的后方。

她小时候爱跑到店里，祖父也总会给她糖果吃，“所以我太喜欢节目中的杂货店场景了，那是我的童年回忆，录影时还忍不住和搭档Pornsak偷吃充当道具的糖果，仿佛回到当年。”

《欢喜大世界2》其他三位主持人陈建彬、Pornsak和阳光可乐都是上一季的旧拍档，庞蕾馨因为人在台湾无法主持，而由钟琴取代。第二季保留了烹饪和资讯游戏环节，并增设《欢喜影室》，邀请新生代歌手重新演绎本地经典戏剧的主题曲或插曲，并邀请演员分享当年的拍摄点滴。

钟琴对资深演员们的访谈留下深刻印象，“听了她们的分享就不禁感叹我们太幸福了！以前的演员从早拍到晚，有时三四天没得休息，郑琬龄就试过干脆不卸妆不拆发套，工作人员拿一个大碗让她套在头上，她就这样睡一个小时再开工。”吴岱融当年拍戏摔伤脚、洪慧芳在满是烂泥的矿湖里站整夜等等，都让钟琴深感那个年代的演员不好当，“现在我们的环境和待遇都好多了。”

今年综艺节目满档 零戏剧作品

钟琴贵为综艺阿姐，今年的节目一个接一个，她除了是《缤纷万千在昇菘》的御用主持，其他节目还包括《古早味侦探3》和《HDB太太4》，据知还有《小偏方大拆解》等着上档。

问及今年为何没有戏剧作品，钟琴说：“这是公司的安排，可能怕观众看我看到腻吧！哈哈哈。”但喜欢看钟琴演戏的观众别担心，她透露明年一月就会开拍新戏，只是详情目前不便透露。

钟琴在《欢喜2》中首次与陈建彬合作，前辈对她赞赏有加，“钟琴是很好的搭档，很会照顾人，会丢球给搭档，不会只顾自己。”

陈建彬对节目七八十年代的“大世界”布景也很有共鸣，“我中学念立化中学，当时校舍在里峇峇利路，大世界就在学校对面，我每天上学都会经过那里。”

陈建彬剖白情感 观众反应两极

陈建彬在日前播出的《权听你说2》节目中剖白感情世界，透露对伤害妻子慕容英感到愧疚，也对和“嫩草”谢依玲最终以分手收场感到惆怅。

节目播出后观众反应两极，有者欣赏他不逃避的做法，也有人认为他咎由自取，陈建彬受访时表示，选择在节目中分享就意料到会引起一些反弹，“但我只考虑会不会伤害到对方（指慕容英），至于观众怎么想，我不在意，也不会去看留言。”

他至今仍未与慕容英办离婚，问及此事，陈建彬说：“这是条超级红线，触碰不得！”言下之意是不想再触动女方的痛处。

经历两段失败的感情，67岁的陈建彬对爱情不感到灰心，但强调即使有新恋情也会低调不公开。他说：“我还是期待有个伴，不过感情这种事不是要找就有的，而且我的原则是有（新恋情）也不让媒体知道，我想要低调。”

由通讯及新闻部及新传媒联合制作的《欢喜大世界2》共11集，星期天晚上9点，通过8频道播出。

