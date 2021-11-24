偕9位艺人朋友录歌拍MV 李南星为小贩打气

冠病疫情冲击小贩生意，本地“阿哥”李南星找来约9位圈中好友包括“阿姐”范文芳、陈泰铭、翁清海、包勋评、陈欣淇和UFM 100.3 DJ 克敏等录制歌曲拍MV，为小贩们打气。

《新明日报》记者月前探悉，“阿哥”李南星又有新搞作，这次是走进录音室录制歌曲，为小贩们打气，而记者上周也第一时间听了这首节奏轻快、朗朗上口的歌曲。

昨天，趁李阿哥出席与同乐饮食集团以他自制的“干贝虾米辣”打造多道海鲜佳肴的活动时，记者追问他此事时，他说，目前歌曲正在进行MV的后期制作，预计在12月12日推出。

接着，李阿哥给记者看了歌曲MV的毛片，说：“有这个想法，主要是疫情暴发影响了各行各业，包括饮食业，其中小贩生意也受打击，所以希望借这首歌曲为小贩们打气。”

“小贩美食是我们的文化，我们从小到大都离不开它，而那里也有很多好吃的食物，所以，我也希望鼓励大家能再回到小贩中心吃东西或打包食物。”

为这首歌曲，阿哥找了约9位艺人朋友鼎力相助，他们包括“阿姐”范文芳、陈泰铭、翁清海、包勋评、陈欣淇和UFM 100.3 DJ 克敏等。

问阿哥歌曲花多少时间录制？

“很快，一个星期就完成，他们都有唱歌的天份，除了我，得录上两遍才让制作人找到那种感觉。”

至于词曲方面，阿哥说没有参与，只是提出自己的构想，其他的任由制作人、作曲和填词人发挥创意。

拍方言剧很开心

疫情下，李南星工作一个接一个，之前拍了综艺节目《星·料理》和电视剧《人心鉴定师》，目前正赶拍方言剧《亲家、冤家做头家》，还作客李铭顺主持的《阿顺有煮意》。

问他接下来还接拍了什么？

“暂时会休息，就快过年，公司也安排一些活动，而且小贩的歌曲下个月就要推出，所以暂不会接拍任何戏。”

提及拍摄方言剧《亲家、冤家做头家》，阿哥说蛮开心的，第一次用那么多种方言沟通，再加上和陈澍城、洪慧芳、陈丽贞等再度合作，让他感觉好像回到新广的年代。

至于美食方面，这次阿哥以自制的干贝虾米辣和同乐饮食集团厨师合作，阿哥说，让他“大开眼界”，原来虾米辣可以搭配好多不同烹调方法的海鲜菜肴，“说实在，我对饮食的认知不多，这次却看到厨师们变出不少花样，令我学了很多。”

包勋评回归是好事

新传媒日前宣布开拍《过江新娘》电视电影，重新出发的包勋评也在名单中，李南星说是好事。

针对旗下艺人包勋评将参与《过》的演出，李南星受访时说：“这是一件好事，也证明了他的演戏功力。”

阿哥相信制作组会找包勋评一定是觉得他有潜质，观众喜欢他，“只要观众给他机会，是ok的。”

包勋评在接受本地媒体访问时表示会有压力和担忧，问阿哥会怎么鼓励和安抚他？

阿哥说：“让他顺其自然去面对，他可能还需要一些时间去调适，不过，过去的就过去了，重要的是他要自己放下。”