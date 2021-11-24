包勋评将“回巢” 黄俊雄望再合作续兄弟情

本地长寿剧《邻里帮》12月中将杀青，剧组开放探班，在一起近10个月的众主演面对要分离有些依依不舍。主演之一的“猫哥”黄俊雄剧中开设“邻里帮”二手店帮助众人，他和包勋评、谢俊峰以及陈政序在剧中有着浓浓的兄弟情。在得知包勋评将“回巢”接拍新传媒电视电影《过江新娘》，黄俊雄希望有机会和他再合作。

包勋评早前因醉酒驾驶遭新传媒解约，黄俊雄当时曾在社媒力挺他，他受访说，在《邻里帮》，他和每个人物都有关联，但和包勋评、谢俊峰饰演的同一角色钟亿元以及陈政序饰演的Jeremy三人兄弟情最深。自己之前曾和包勋评连着合作了三部戏，现在得知他要回来拍戏，希望将来有机会再续兄弟情。

对于自己所饰演的“猫哥”一角，黄俊雄认为收视率不错，相信角色已经在观众心里留下印象了。有时走在路上，会有人直接叫他“猫哥”，有时在拍外景时附近的民众也会带着孩子们送自己烘焙的饼干给他。

10月“怀胎”，黄俊雄终于要和《邻里帮》说再见，他表示杀青后会暂时休息一段时间，趁目前推出的空中走廊计划出国，他也希望未来能做自己感兴趣的生意，不过他打趣说，一定不是《邻里帮》里的二手店。

谢俊峰：好戏在后头

谢俊峰5月顶着压力接替包勋评出演钟亿元一角，但他的戏份播出后，受到观众质疑不如包勋评。他昨天受访表示，现在剧集要杀青，并没有如释重负的感觉，反而是依依不舍，担心拍摄的最后一周或最后一天大家会难过。

回头来看，他认为自己成功扮演了这个角色，唯一遗憾的是刚开始筹拍的阶段时间太赶，以致表演不理想，但到了后半段，和每个人越来越默契，对角色的了解以及对节奏的掌握越来越好，所以整体他认为这次是成功完成了任务。

目前《邻里帮》播到60集左右，还剩下70集，会播到明年，他认为自己在下半段有进入角色，相信好戏还在后头，观众会慢慢接受他所扮演的钟亿元。

罗美仪：片场得到郑惠玉照顾

罗美仪是《邻里帮》贯穿始终的一名主演，剧组开放探班的戏份正好是她要出国重新思考人生，众人开派对给她送行。

她受访表示，这次拍摄长寿剧困难重重，遇到许多意想不到的一些问题。在众多客串的演员中，给她留下印象最深的是没有合作过的阿姐郑惠玉。

她形容阿姐在片场像妈妈一样，关心和照顾她，自己在表演时有些小举动忽略了，阿姐不会刻意提醒她，但会告诉她下次要如何处理，十分暖心。