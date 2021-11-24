两个月莫明晕倒三次 陈文茜称“发病如失智老人”

（台北讯）陈文茜2019年发现罹患肺腺癌，她昨天（11月23日）透露术后并未完全好转，前年下半年以来一直生怪病，最近两个月晕倒三次，“发病时如失智者老人。”

陈文茜在粉专透露，前年下半年以来，一直生着“怪病”，症状如心脏衰竭的病人，全身水肿、气喘、心跳快，有时候只要动个几分钟，即心律不整。不过，她有时候却如健康之人，打扫园艺、剪修花园、全身大汗淋漓、轻爽愉悦，没有异样。她写道：“我的肺腺癌手术后，情况也没有好转，忽喘忽好。”“到了最近两个月，莫名奇妙昏倒了三次。”

她为找出原因，看了心脏、脑科、肾脏等不同科别，也前往台大免疫风湿科，结果找出了答案，“我身体几乎没有可体松，所以会一直昏倒，以及平常疲倦不已。”“我的过敏反应是正常人的五倍，它解释为什么我在甲醛超标的情况下，血管会破裂，还有对许多药物休克式过敏，如果打疫苗时会休克。”

陈文茜指出，通常没有可体松的人都是人瑞级，脑下垂体萎缩：或是长期使用免疫抑制剂的病患。但她的脑下垂体正常，脑部没有肿瘤，且她因为从小到大都知道类固醇用久了会送人八仙过海上西天，因此除非急性发作必须急救，很少使用。

自嘲是“最美丽的人瑞”

陈文茜自自我调侃是全世界最美丽的人瑞，但原因不是保养有方，而是因为体内缺乏可体松，致免疫系统突然持续攻击她的脑部。

她笑自己终于成为笨瓜，“发病时如失智者老人，忘记许多人的名字，包括ATM的密码和使用方法。”她还写下“笨蛋，就是我。但聪明也是我”的感慨。

曾动手术切除肿瘤

陈文茜2019年2月底发现容易喘、呼吸困难，心跳加速至100下左右，经过多方检查，意外验出肺部肿瘤。

她同年3月在台大医院切除肿瘤并治疗肺腺癌，上月底才向大家透露，在家昏迷8分钟，要不是爱犬一下踩她身上，一下轻咬耳朵才把她唤醒，没想到昨天却表示身体状况出现异常。