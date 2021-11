11月18日至21日票房排名

①捉鬼敢死队:未来世

(Ghostbusters:Afterlife)

②永恒族(Eternals)

③猛毒:血战大屠杀(Venom:

Let There Be Carnage)

④长津湖

(The Battle At Lake Changjin)

⑤生死交战(No Time To Die)

⑥阿达一族2

(The Addams Family 2)

⑦龙与雀斑公主(Belle)

⑧沙丘瀚战(Dune)

⑨停止呼吸2

(Don't Breathe 2)

⑩深水屋(The Deep House)