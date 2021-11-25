演唱会门票炒到3888元 林俊杰吁粉丝别买黄牛票

本地金曲歌王林俊杰（JJ）本周六和星期天将在滨海湾金沙剧院（Sands Theatre）举办“After the Rain”公益演唱会，碍于本地防疫措施，每场演出的出席者大约2000人，因此观众人数有限，门票将以抽签方式售出，也因此所谓“僧多粥少”，门票在网上被炒高至1对贵宾席门票（第1排座位）3888元。

昨晚，林俊杰为演唱会彩排后开IG直播，分享因疫情关系，间隔两年再办实体演唱会的心情时，也呼吁粉丝别买黄牛票。

JJ说，他听说演唱会消息公布后，就有黄牛党在各个网络平台售卖演唱会的黄牛票，“我必须提醒大家不要去买黄牛票。”他也说，演唱会当天，主办当局将很严格的检查门票，一旦发现是黄牛票将不得进场。

这次的演唱会由于座位有限，采取抽签方式，不少粉丝抽不到或买不到票而感到失望，JJ表示了解大家的心情，所以第二天的演唱会将通过网络平台Youtube、抖音、微博和Tik Tok同步直播。

在昨晚的直播中，林俊杰也与粉丝互动。（图 / 林俊杰IG）

心情紧张 需调整心态

疫情下，工作喊停，JJ隔两年再办实体演唱会，直言心情紧张，需要调整心态。

在直播中，JJ也分享了这次能够办实体演唱会的心情，他说：“每过一天（距离演唱会时间越来越靠近）心情越来越紧张和兴奋，因为很久没有上台了，而且已经两年没办有观众的演唱会，这一种心态是需要调整的。”

提及演唱会的内容，JJ说，将回到音乐回到舞台，“这次没有太多花俏的东西，将回到音乐回到舞台，回到一种纯真，希望带给大家音乐的正能量，希望大家能走出这个艰难的时刻。”

所以，JJ透露演唱会的歌单将是前所未有的，也是唯独的歌单。

思考未来的路

办完线上演唱会后，JJ回来打疫苗，这一待就是4或5个月，他说让自己思考未来的路怎么走。

JJ说，这次回来打疫苗，没想到一待就是4或5个月，这也是他出道18年来，回来最久的一次，“以前回来是过年或工作，顶多是一两个礼拜，这次待了4或5个月，时间比较久，也让我有空间思考生活，思考往下的路该怎么走。”

不过，JJ没有具体透露未来自己有些什么计划，倒是他说心中唯一不变的是对舞台和粉丝们的思念。