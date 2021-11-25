新歌似美国嘻哈曲 罗志祥复出被质疑抄袭

（台北讯）罗志祥（小猪）经历旧爱周扬青“毁灭式”分手后，沉寂近2年，日前带着新歌《TRAP GAME》宣布正式重返歌坛，《TRAP GAME》找来知名音乐人纪佳松及DJ Daniel Kim分别担任音乐制作、配唱制作人，MV一上线便引来不少好评。该首歌近日却被网友质疑抄袭，整首歌激似美国饶舌歌手Gawvi在2014年发行的单曲《Lazarus》，还有网友直说：“连饶舌都很像。”

对此，其经纪人小霜对台媒表示：“这首是纪佳松老师的，你们应该要问作曲人吧！我们是跟纪老师买歌的，我传给老师看一下。”

纪佳松否认抄袭

纪佳松针对《TRAP GAME》郑重否认抄袭：“很多人说Trance听起来都一样，Trap的节奏鼓组听起来很相似，但是Trap的鼓、808的bass、90’s hiphop anthemic synth、brass甚至是bpm都是构成曲风的要素，当你写歌要锁定一个曲风时，就必须要有这些要素，放进去才能成立这曲风。”

他沉重解释：“这首《TRAP GAME》我使用splice（音色）、nexus，也用了serum，是全世界许多音乐创作人都会使用的合成器与音色，你会surprise（讶异）音色包的分类就是hiphop、trap、epic、dubsteps等等，大家也都是使用相同的工具音色，来诠释当年的音乐趋势，只要用心找就会发现到。”

他以此来证明自己并没有抄袭，同时表示之前没听过《Lazarus》那首歌。

罗志祥MV播出才半天，已累积破40万点阅，除了发行新歌之外，他也确定将于明年1月与《娱乐百分百》一同站上小巨蛋，也正在规划年底的演出。