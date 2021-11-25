新戏《维纳斯》一人分饰两角 黄靖伦竟演邵雨薇的爸

在台湾发展的本地艺人黄靖伦将参演新戏《火星上的维纳斯》一人演两角，还演邵雨薇爸爸，让人大跌眼镜。

黄靖伦昨天接受越洋专访时笑说：“其实我演的是年轻时候的邵雨薇爸爸，在邵雨薇还没长大就过世了，所以戏里不会有老妆，因为早死，哈哈。”那就不会跟邵雨薇对戏？黄靖伦回答：“还会，不过是在另一个平行宇宙的星球。”

《火》共6集，是韩国CJ ENM香港公司与新加坡资讯通信媒体发展局合作的科幻爱情喜剧，由本地导演蔡於位执导。邵雨薇在戏中饰演原本在地球上是个受到排挤的人，结果阴错阳差地被送进平行宇宙的“M-地球”，成为“M-地球”上唯一的女性，从此如女神般的存在，曹佑宁与罗宏正都围着她转。

黄靖伦说最难不是分饰两个角色，而是要看懂剧本：“我现在拍《女力报到—男人止步2》所以无法出席读剧本会议。加上故事很复杂，我第一次要看别人台词才知道自己演什么，发生了什么事，我饰演的人物为什么会这样等。花心思去看别人台词很累，而且有时看完了我还不了解，真的是看剧本看到头痛。”

另一名居住在台湾的新加坡女演员林利霏饰演黄靖伦在地球的老婆，所以黄靖伦一有剧情问题就会问她。有趣的是，林利霏在另一个星球竟然演男人，是黄靖伦的室友。黄靖伦笑说：“这是一个很奇怪的关系，不过我们没有亲热戏，只是住在一起。”

蔡於位的电影作品包括《还魂》《撞鬼》《我的朋友，我的同学，我爱过的一切》。黄靖伦说之前不认识蔡导，首次在台湾的开镜仪式和定妆时碰面。他很多年前则跟林利霏合作过音乐剧，私下有交情。

《火》其他演员已经先开始拍摄，黄靖伦预计下个月初拍完《女力》后加入。

《女力》年底杀青 黄靖伦叹：收入少了

黄靖伦参演两年的《女力》将在年底杀青，让他感觉很落寞。他坦言：“因为收入会锐减，不知道以后有没有这种收入。虽然拍这部戏很累，但机会难得，台湾8点档多数是台语戏，华语戏很少，而且能演那么久的工作更难找。”

他只能保持乐观态度，相信“上天关了一扇门，还有另一扇们会打开”。如果收入有问题，他说不介意开直播带货：“如果没戏拍就可能直播卖东西。我知道不容易，也不喜欢做直播，但没办法，能赚钱就去做。”如果直播带货，想卖什么？黄靖伦自嘲：“我熟悉的东西都不好卖，例如桌游别人买了一次就不用买了，足球商品来来去去也那几样。”

桌游店生意疫下苦撑

黄靖伦与友人合开的桌游店生意也受到疫情影响，从今年5月中被迫停业近5个月，到10月初才重新营业。“之前停业时还有付租金，所以一直亏钱。现在生意还好，但没有像以前那么多人，因为要遵守防疫准则和安全距离，不能摆那么多桌子。”黄靖伦坦言目前先撑下去，但如果再一波疫情来临，可能就得关门大吉。