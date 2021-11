名嘴被BTS粉丝攻击 队长RM一句“水深火热”化解尴尬

(综合讯)第64届格莱美音乐奖前天公布入围名单,韩国男团BTS(防弹少年团)今年将挟着冠军单曲“Butter”再战Lady Gaga(女神卡卡)与男歌手Tony Bennett的“I Get a Kick Out of You”。BTS去年入围最佳流行对唱/组合奖,但最后败给了女神卡卡和Ariana Grande(亚莉安娜)的组合。

本届入围赢家是爵士歌手Jon Batiste(乔恩巴蒂斯特),共入围11项大奖,包括年度制作、年度专辑、最佳MV、最佳R&B专辑等奖。紧随其后的是Justin Bieber(贾斯汀比伯)、Doja Cat和H.E.R.,同样获得8项提名。以首张专辑“Sour“横扫全球排行榜的Olivia Rodrigo(奥莉维亚罗德里戈)则入围年度制作、年度专辑、年度歌曲及年度新人。颁奖典礼将于本地时间2022年2月1日上午9时举行。

此外,BTS今年9月于联合国发表演说,名嘴James Corden(詹姆斯柯登)当时在节目《深夜秀》(The Late Late Show)中评论说:“这次联合国来了一群‘不寻常’的访客BTS。”接着说,现在全世界都惹不起BTS,因为他们有一大票死忠铁粉,尽管这些粉丝只是“15岁的小女孩们”。这段话也许只是无心的玩笑,却引来BTS粉丝的不满,在网上引起轩然大波。

BTS近日在美活动,依旧登上《深夜秀》。BTS毫不避讳谈论此事,队长RM说:“詹姆斯,你因为Army(BTS粉丝名)有点身陷水深火热对吧?”詹姆斯柯登闻言掩面崩溃,成员Jimin拍拍他的肩,还紧紧牵住他的手,接着柯登对失言表达歉意,RM表示接受道歉,化解先前的尴尬,高EQ获赞。