名嘴被BTS粉丝攻击 队长RM一句“水深火热”化解尴尬

（综合讯）第64届格莱美音乐奖前天公布入围名单，韩国男团BTS（防弹少年团）今年将挟着冠军单曲“Butter”再战Lady Gaga（女神卡卡）与男歌手Tony Bennett的“I Get a Kick Out of You”。BTS去年入围最佳流行对唱／组合奖，但最后败给了女神卡卡和Ariana Grande（亚莉安娜）的组合。

本届入围赢家是爵士歌手Jon Batiste（乔恩巴蒂斯特），共入围11项大奖，包括年度制作、年度专辑、最佳MV、最佳R&B专辑等奖。紧随其后的是Justin Bieber（贾斯汀比伯）、Doja Cat和H.E.R.，同样获得8项提名。以首张专辑“Sour“横扫全球排行榜的Olivia Rodrigo（奥莉维亚罗德里戈）则入围年度制作、年度专辑、年度歌曲及年度新人。颁奖典礼将于本地时间2022年2月1日上午9时举行。

此外，BTS今年9月于联合国发表演说，名嘴James Corden（詹姆斯柯登）当时在节目《深夜秀》（The Late Late Show）中评论说：“这次联合国来了一群‘不寻常’的访客BTS。”接着说，现在全世界都惹不起BTS，因为他们有一大票死忠铁粉，尽管这些粉丝只是“15岁的小女孩们”。这段话也许只是无心的玩笑，却引来BTS粉丝的不满，在网上引起轩然大波。

BTS近日在美活动，依旧登上《深夜秀》。BTS毫不避讳谈论此事，队长RM说：“詹姆斯，你因为Army（BTS粉丝名）有点身陷水深火热对吧？”詹姆斯柯登闻言掩面崩溃，成员Jimin拍拍他的肩，还紧紧牵住他的手，接着柯登对失言表达歉意，RM表示接受道歉，化解先前的尴尬，高EQ获赞。