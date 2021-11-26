改变天后命运的人20年后现身 全场泪奔

你有想过20年后，和曾在生命中深远影响自己的人重逢吗？

这件事，最近发生在33岁的英国流行歌坛天后Adele（爱黛儿）身上。

话说爱黛儿睽违五年再发新专辑《30》，短短三天就成为全球最卖座的专辑，她上周于英国举办小型演唱会，台下坐满和她同乡的巨星，包括Emma Watson、Dua Lipa、Emma Thomson等。

当爱黛儿演唱她的名曲《坠入深渊》（Rolling in the Deep）时，Emma Thompson（艾玛汤普森）直接站起来热舞，还鼓励一旁的大家都站起来。爱黛儿注意到她，和观众互动时，就点名汤普森开聊，谁知汤普森话锋一转，问爱黛儿在她充满试炼与磨难的成长过程中，有没有哪一个人给她很深的启发？

爱黛儿回答：“是一个英文老师Miss McDonald，是她让我喜欢上文学，能够写出这么多美丽又心碎的歌词，但她只教过我们一年。老师当时也跳街舞，当时我太害羞不敢加入，她真的是一个超酷的人，非常有魅力。她有一堆金手链、金洋装，对当时的我们来说真的酷毙了，而且又和我们距离好近。但8年级后就再也没见过老师，也没跟老师联络。”

汤普森听完后，就说：“真的吗？这可巧了，因为其实……”爱黛儿瞬间意识到：“她在这里？麦克唐纳小姐在这里？”只见镜头一转，老师就坐在观众席上，让爱黛儿当场吓傻了。

接着老师起身，走向舞台，给爱黛儿阔别多年的拥抱，说：“我真的很以你为荣。”爱黛儿当场崩溃痛哭，说“你真的改变了我的生活。”全场观众对于这个超大的惊喜给予欢呼跟掌声。

爱黛儿和老师在演唱会上重逢。（面簿）

爱黛儿连珠炮发言，说老师20年不见全没改变，老师则说：“谢谢你记得我。”爱黛儿要求老师留下联系后，转身跟观众说她得去补一下哭花了的妆，又让全场爆笑。

爱黛儿是在伦敦南部念高中时，遇到麦克唐纳老师。老师让她迷上了英国文学，并启发她日后开始写歌词。这个成为了无数人英语启蒙的歌手，有着一个同样对她而言意义重大的英文启蒙老师。因为这位老师，她开始期待每一次的英语课，并且期待每一次共鸣。

演唱会结束后，爱黛儿在社媒发文：“这里充满了爱，而我的老师在这里，就是天堂。”一位老师可以给一个人带来如此美好的、终生的影响，真是一段佳话呢！