李国煌任金马颁奖嘉宾

第58届金马奖颁奖典礼明晚举行，本地艺人李国煌担任颁奖嘉宾，他昨和另一颁奖嘉宾白灵出席记者会。两人在记者会上妙语如珠，国煌更开玩笑表示：“去年没得奖，今年来讨债。”

李国煌去年以《男儿王》入围影帝，今年受邀担任颁奖嘉宾，昨天（11月25日）正式自主隔离期结束，和美籍华裔女星白灵出席记者会。李国煌说隔离就当作休息，“一年没出国了，去年没站上舞台（意旨没得奖），今年是肯定会站上金马的舞台。”

他也笑曝自从断奶那天起，在新加坡看到的第一个电影颁奖典礼就是金马奖，之后每年也都关心谁得奖。

他感谢去年《男儿王》在金马获提名，“本来新加坡有点争议，可能无法上映，结果不小心入围了金马奖，大家开始非常关注，上映后评语跟票房都非常好”，也预告明年会在泰国拍第二集。

他也积极喊话金马之后找他担任主持人，笑说“要我来颁奖也是很好，让我先习惯舞台，可能颁奖表现不好的话就会从此看不到我。”

李国煌这次在台将会待到30日，因为新加坡的工作已排到明年6月。隔离期间他也开直播卖了不少台湾口罩，甚至搞笑卖起金马礼盒，结果竟被喊超过38万台币（约1万8700新元）的高价。

白灵：隔离更懂自由的宝贵

白灵去年以《堕胎师》提名金马影后，今年受邀担任颁奖嘉宾，她说：“金马是我的情人，在我还不认识她的时候，给了我好多情书，我来一次一次还给她。隔离真的让我知道自由的宝贵，更懂得爱自己。尤其疫情时间，大家很需要爱，因为生命宝贵。”

她昨天激凸高衩现身，她说自己隔离都全裸了，前世可能是野生动物，觉得绑着不自由。还突然问身旁的李国煌有无幻想过她？有老婆的李国煌急忙喊“从来没有，一想到白灵身体就开始累了”，白灵立刻回“你需要吃一下东西进补”。

白灵也透露这次从美国到台湾参加金马的过程十分波折，不过自己很喜欢台湾东西方融合的文化，说不定有一天真的会直接搬来住。