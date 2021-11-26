朴炯植退伍回归荧幕 自豪健壮身材佳

自豪体力和身材状态极佳，朴炯植退伍后以《疫楼》回归荧幕，展现强壮、可靠的一面。

韩剧《疫楼》讲述冠病之后出现新的传染病，一座公寓因为出现感染者而被封锁，被隔离的居民开始产生恐惧，也开始互相猜忌、排挤，甚至发生激烈冲突。

帅气欧巴朴炯植饰演刑警郑伊贤，与身为警察特攻队要员的好友尹新春（韩孝周饰）被隔离在公寓里，两人一起面对其他居民为了生存展开的激烈斗争。这是朴炯植今年1月退伍后的回归作品，过往身材精瘦的他，明显壮了许多，剧中不少对付嫌犯和感染者的打斗戏，演来颇有架势。

朴炯植受访时说：“郑伊贤这个角色冷静、聪明、缜密，给人感觉相当可靠，我觉得我现在的体力和身材都不错，很适合这个角色，也一直努力维持体格在最好状态。”

朴炯植坦言因为时隔许久再演戏，一开始对镜头有些生疏，但现场拍摄气氛很好，他很快就进入状况。

《疫楼》刻画疫下的生活和心情，实实在在地反映了我们当下与冠病共存的情景。朴炯植指出：“剧中居民面对同样的处境做出的不同反应，还有他们心情的转变，我觉得非常有趣，观众也会有共鸣。”

朴炯植分享最难忘的一句台词是，“最终，一切都会过去”，他说：“就像现在的冠病疫情，我希望最终也会过去，大家都健康、开心地生活。”

30多岁穿校服 毫无违和感

有一场朴炯植和韩孝周穿高中校服的戏，30岁的朴炯植和34岁的韩孝周竟然完全没有违和感。朴炯植说：“穿校服一点也不觉得别扭，我觉得韩孝周也很适合，我们的学生造型很好看。”

韩孝周则开心地说：“感谢这次的拍摄，让我有机会再次穿上校服，我好喜欢。我不会觉得别扭，只是教室里的那场戏，坐在我前面的演员只有16岁，跟我差了快20岁，还是有点冲击，哈哈哈！”

谈到第一次与韩孝周合作，朴炯植说：“以前看她的作品和广告，觉得她充满女神气场，这次跟她相处，发现她其实很亲切随和，就像一个姐姐。”

赵宇镇与韩孝周有不少对手戏

在《鬼怪》饰演秘书而打响知名度的赵宇镇，在《疫楼》饰演负责调查新病毒的医疗司令部中校，和韩孝周有不少对手戏，他笑言：“我们相处非常愉快，我说希望可以再合作，她问我一起演爱情剧可以吗？我说可以啊，哈哈哈！”

赵宇镇也赞朴炯植活泼开朗，是“气氛制造者”。“他不像是从军队退伍，而是从维他命工厂回来，他带给我好多欢笑。”

《疫楼》每逢星期六和星期天，晚上10时30分，在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。