《约定》唱给未来另一半 丁当盼快点嫁人

多年在台湾发展的中国歌手丁当，自去年农历年前夕回杭州老家之后，就因为疫情一直留在大陆。她最近发行以“90年代华语乐坛极具代表性金曲”为概念的翻唱专辑《当我们再一起》，回顾那些对她具有一定意义的歌曲，包括巫启贤的《太傻》是她人生买的第一张录音带；张信哲的《爱如潮水》和张宇的《用心良苦》是她过往在Pub驻唱时常演唱的歌曲；周蕙的《约定》是她个人音乐播放清单的歌曲。

目前人在上海的丁当昨天（11月25日）与本地媒体进行视讯访问，谈到专辑里感触最深的歌曲，她说是《约定》。“这首歌的歌词是我想对未来另一半说的话。”她坦言很期待快点嫁出去，可是目前没有对象。“那个人还没有出现，我就先把自己照顾好，等他到来时，可以彼此相伴走完人生的路，我觉得那是非常幸福的。”

记者问丁当，妈妈可有安排相亲，她笑说：“我妈已经放弃了，哈哈哈！其实她非常尊重我，她说‘你开心就好’，不管单身还是结婚，最重要是幸福。”

谈起自己90年代的回忆，丁当分享说：“90年代是我最苦的阶段，离家出走到Pub驻唱，拿着行李箱到处奔波，从一个城市到另一个城市。”虽然辛苦，但她说那也是在看世界，在学习，“是吃苦但快乐的过程”。

参加体育竞技节目 不怕摔倒只怕冷

丁当将参加腾讯的体育竞技节目《超新星运动会》，为节目学习短道速滑。她说不怕摔倒，最难受是太冷了，笑言：“离开溜冰馆时就冻在那里，像冰箱里拿出一块肉在退冰。”她自称是“被唱歌耽误的运动员”，原来她五岁到十岁时上体校打乒乓，目标是国家队，后来一个肺突然收缩，只得放弃当运动员的梦想。

丁当去年参加《乘风破浪的姐姐》，她说节目后最大的改变是，更舒服自在。“以前蛮多包袱，在意很多东西，给自己比较大的压力，对自己比较苛刻。节目中有一幕，姐姐们在吃火锅，我在一旁做滚筒运动，大家会觉得我不合群，其实我是看到自己比别人胖，所以跟自己说不能吃。但我现在学会放松，朋友约我吃饭我就吃，享受在一起的快乐，隔天如果觉得自己吃多了，就运动或吃清淡一点。”