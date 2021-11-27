第58届金马奖或再现双影后

本地喜剧天王李国煌“如愿”走上金马舞台、吴镇宇和张震对决、《瀑布》《美国女孩》母女激战，或再出双影后、阔别舞台多年张清芳重现，国际大导演李安卸下4届主席职交棒。

《第58届金马颁奖典礼》今晚7时将在台北国父纪念馆举行，而“星光大道”则在傍晚5时30分展开。

根据台湾媒体报道，今晚《金马58》无论是星光大道或颁奖典礼，除了入围角逐奖项的众艺人们之外，颁奖嘉宾也齐集了历届金马奖得主，如影帝莫子仪与陈以文、影后陈淑芳、杨贵媚和陈湘琪，以及刘冠廷、纳豆、范少勳、卢广仲、陈姸霏还有在影坛表现活跃的陈庭妮、温贞菱、许玮甯、锺欣凌、庄凯勋等人，可谓众星云集。

5大点抢先看

至于颁奖典礼方面，则有5大亮点，让你守候在电视前追看：

★5帅对决 吴镇宇和张震呼声高

吴镇宇、张震、郑人硕、邱泽和柯震东5大实力“男神”将争影帝奖，而在《浊水漂流》中有出色表现的吴镇宇是大热，不过他的最大劲敌是在《缉魂》中为演出癌末检察官而全身减重20余公斤的张震。

不容忽视的是，近年来在演艺上有出色表现的柯震东，在《金钱男孩MONEYBOYS》中则饰演同志男妓，突破极大，被视为是抢夺影帝的黑马。

金马最佳男主角入围者郑人硕（左起）、邱泽、柯震东出席入围酒会。（图 / 互联网）

★两组‘母女’激战

影后的角逐也很激烈，入围者有《修行》的陈湘琪、《瀑布》的贾静雯、《瀑布》的王淨、《美国女孩》的林嘉欣和《美国女孩》的方郁婷。其中贾静雯、王淨、林嘉欣和方郁婷都分别在《瀑布》与《美国女孩》饰演母女，今晚两组母女同台激战，非常有看头，台湾媒体更预测，《金马58》或会再出双影后。

另，台湾新锐导演阮凤仪执导的《美国女孩》旗开得胜，率先夺得“金马奖观众票选奖最佳影片”与“国际影评人费比西奖”两个奖项。

继《第56届金马奖颁奖典礼》首次创举“不设主持人”后，今晚《金马58》也将写下另一记录，就是不用专业主持人担任大会主持，而选用演员出身的林柏宏，对于首次独挑大梁，林柏宏预计已经准备了5套服装，也已做好得奖者超时就“自宫”台词的准备，他也希望今晚能主持流畅。

★‘弃用’专业主持人

继《第56届金马奖颁奖典礼》首次创举“不设主持人”后，今晚《金马58》也将写下另一记录，就是不用专业主持人担任大会主持，而选用演员出身的林柏宏，对于首次独挑大梁，林柏宏预计已经准备了5套服装，也已做好得奖者超时就“自宫”台词的准备，他也希望今晚能主持流畅。

林柏宏。（图 / 互联网）

★张清芳重现舞台

今晚的表演嘉宾除了艾怡良、茄子蛋及魏如萱之外，最备受瞩目的焦点，是暌违6年的乐坛“东方不败”张清芳（阿芳），她将重现舞台演唱经典电影《最爱》的同名主题曲。已经有6年没公开演出的阿芳说：“能在金马奖典礼上为所有电影人演唱，我觉得非常荣耀。”

张清芳。（图 / 互联网）

★李国煌‘如愿’登上金马舞台

《金马58》的颁奖嘉宾，除了台湾艺人之外，多位海外嘉宾如美籍华裔演员白灵、马来西亚艺人李心洁和本地喜剧天王李国煌将出席担任颁奖嘉宾，虽然这是李国煌第二次出席金马奖，不过今晚他将“如愿”踏上金马舞台（去年入围影帝败北），爱搞笑的他，势必妙语如珠，笑翻全场。

★李安卸任主席

《金马58》的另一亮点，是李安除了担任压轴颁奖人，为金马奖画下圆满句号之外，他也将功成身退，卸下担任了4年的主席一职，由知名摄影师李屏宾接任。金马执委会主席一任两年，得连任一次。李安导演的主席任期自2018年2月开始，即将在明年初届满。。

担任了4年的主席，李安表示：“金马奖的价值无可取代。我希望金马奖要继续保持公平、开放的精神，以及对电影人的热情、尊重。”

值得一提的是，入围12个奖项包括最佳男主角（吴镇宇）、最佳男配角（谢君豪／柯炜林）、最佳女配角（李丽珍）、最佳导演、最佳剧情片等的港片《浊水漂流》是由本地mm2的香港公司所制作，今晚是否成为大赢家呢？

《第58届金马奖星光大道及颁奖典礼》，傍晚5时30分与7时，Hub都会台（星和视界111 / 825频道）同步直播。