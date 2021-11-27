暌违两年再登大银幕 允儿：“发飙”时被导演看中

暌违两年再登大银幕，韩女团《少女时代》成员允儿自爆对姐姐发飙，被导演李章焄看中。

韩国年度暖心电影《奇迹：给总统的一封信》是允儿与朴正民首度合作的作品，叙述男主角俊庆（朴正民饰）所住的村庄只有铁道经过却没有车站，为了能在村里设立简易车站，将此当作自己人生的唯一目标，和村民一起努力创造奇迹的故事，温馨内容却有着令人意想不到的反转，在韩国上映赚取了不少观众热泪，就连女主角允儿也表示，看剧本时哭了好几次。

允儿日前接受《新明日报》电邮访问透露，她在读剧本时就觉得一定要参演这部感人的电影。“即便后来制作组修改了剧本，我读了也一样哭了，后来电影完成后看了两次，和大家一样哭了！”

提及自己暌违两年再登大银幕，允儿说背后是一则故事，原来在她的某次直播中，她和姐姐正在吃饭，姐姐不小心把相机给弄掉了，她当时“发飙”的反应刚好被导演李章焄看到，就找她演这部电影。

两年没拍电影，她坦言确实感到很大的压力，尤其是在电影中必须使用方言，“影片的故事背景是在奉化郡，必须用奉化方言。所以除了熟读剧本之外，就是要熟悉这个方言，如果我表现得很笨拙，观众就会失去注意力。幸运的是，我的祖父母是庆尚北道永州人。我不知道是不是因为我从小就听过这种方言，所以觉得很熟悉。然而，这是我第一次说方言，我必须录下了我的台词，并得进行无数次的比较来努力练习。”

问她首次和朴正民合作的感受，她说，朴正民很好相处，拍起戏来默契十足。

片中朴正民（左）想尽办法希望自己所住的村庄能有车站，允儿则因喜欢他决定帮忙。（tvN提供）

30多岁演17岁高中生 朴正民有压力

已年届30多岁，化身17岁演高中生，朴正民说很有压力。

在《奇迹》中演17岁高中生，为了村民决定打造一个简易的车站，并成了他的人生梦想，已经30多岁的朴正民在接受访问时坦承很有压力，“我确实感到有一点压力，想到观众是否会觉得不舒服。然而，导演消除了我所有这些担忧。”

朴正民也和允儿一样，读剧本时就被故事感动得哭了，“男主角为了实现梦想而遭遇很多困难，我想大家一样，为实现理想一定会遭遇障碍，我也如此，所以读剧本时很有共鸣而感动到哭了！”

不说不知，朴正民当兵时就是女团“少女时代”的铁粉，这次能和成员之一的允儿合作，他自然感到兴奋，他直言：“我粉丝都知道我超级喜欢少女时代，所以和允儿合作对我来说像在做梦，也真的很感谢。”



《奇迹：给总统的一封信》12月1日起，可在星和视界的自选影院和新电信电视随选电影购买观看。