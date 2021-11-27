韩国青龙奖 薛景求三度称帝 文素利首夺影后

（韩国讯）韩国“第42届青龙奖”昨晚（11月26日）揭晓，由金惠秀第4度搭档柳演锡主持。入围13项的《逃出摩加迪沙》满载而归，抱走最佳电影、最佳导演、最佳男配角、最卖座电影等5奖，与同样获5奖的《兹山鱼谱》并列大赢家。

最佳男主角由《兹山鱼谱》的薛景求打败金允锡、赵寅成、卞约汉、宋仲基等劲敌，第3度封帝。他表示自己没准备感言，希望同片的卞约汉可以得奖，也感谢星妻宋允儿。

文素利则以《我的不完美家人》获颁影后，拿下出道22年首个青龙奖影后奖座。她说：“我其实逐渐站上这种场合，但好像从未感谢家人。”提到母亲最近演出短篇电影，感谢父母。

李政宰、郑雨盛合体颁最佳导演奖，郑雨盛表示：“我们在后台有想说是不是要牵手一起走出来。”金惠秀笑回：“现在牵也不晚啊！”郑雨盛运用李政宰在《鱿鱼游戏》与搭档吴永洙的台词，妙回：“我们不是刚布吗？”接着伸出小拇指勾手约定，台下掀起一阵欢呼，郑雨盛不忘亏好友：“他变成全球明星了！”最后由柳升完以《逃出摩加迪沙》，第3度抱走最佳导演奖。

许俊豪在《逃出摩加迪沙》饰演驻索马利亚的北韩外交官，他二度拿下青龙奖最佳男配角。金善映凭《我的不完美家人》得到最佳女配角奖，她提到该片只是小制作，却获得5项提名，她感到很骄傲。

人气奖事前透过粉丝票选，由允儿、全汝彬、宋仲基、具教焕获得。

尹汝贞到场 全体起立鼓掌

韩国资深女演员尹汝贞今年以电影《米纳里》勇夺奥斯卡最佳女配角，创下韩星首例。她到场观礼，感谢所有人，台下后辈看到她出场，全体起立鼓掌致敬。她不好意思请大家坐下，提到几周前接受英国媒体访问，被问到全球突然注视到韩国艺术的原因，她自豪表示：“我们一直有很多好的电影、电视剧，只是世界现在才注意到我们。”获得满堂彩。