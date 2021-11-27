儿子办婚宴只让他请10人 朱厚任伤脑筋

导演儿子朱哲宇下个月（12月）18日娶圈外太太，当天婚宴只给一桌朱厚任请亲朋戚友。朱厚任在娱乐圈多年，艺人朋友可不少，区区一桌10人，岂不是叫朱厚任伤脑筋？

朱厚任接受《联合晚报》访问时说：“只能宴请100人，哲宇让我请10人，亲戚的孩子都不能请，大部分艺人朋友也要漏，因为疫情，我相信大家会理解。”

他表明10个名额很珍贵：“我请哲宇和我都认识的人。有两个一定要请。”原来是他旧邻居的两个混血萌娃——7岁的小公主与10岁的小王子。两萌娃常出现在朱厚任的社交平台上，读者一度误以为是他的孙子女。“两宝贝两三年前在我侄儿婚礼上当过花童，这次不会再当了，因为长大了！”

朱厚任日前在IG挂上小公主跳拉丁舞的视频，网友点赞说“小公主好酷哦！”“好会跳！”。谈到有人欲找混血娃当童星吗，朱厚任说：“有经纪公司，不过没答应，还小让他们保持童心。”他说最近家中添购了沙发床，混血萌娃周末过来玩时就可以过夜。

朱哲宇毕业于南洋理工大学，后赴英国修读电影硕士，是陈哲艺的学弟。他曾在朱厚任主催，郑斌辉执导的电影《再见巨人》负责幕后花絮视频及电影剧照。所导的短片《韩》则在“全国青年影片奖2016”勇夺最佳影片、导演及摄影。除了拍片，目前在义安理工学院等教电影。他的最新短片《反应》（Reaction）后天（29日）傍晚6时45分将在第32届新加坡国际电影节放映（可透过电影节网址sgiff.com查询详情）。故事是朱厚任教二儿子朱哲伟演戏，朱哲伟则教朱厚任拍抖音视频，有两人温馨互动也有意见不合的时候。朱厚任说短片拍得很随性、生活化，“把我们互动有趣的一面拍出来。”

朱厚任透露朱哲宇在筹备长片导作：“是公路电影，跨越新马两地。他计划到马国走一趟，希望明年6月剧本会出来。”至于这部公路电影会是父子三人的再合作吗，他没表态只说：“不会干预年轻人的创作，我的经验是代表过去，说不定我的想法已过时。”