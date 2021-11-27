李国煌第58届金马奖颁奖妙语如珠 贾静雯与张震首夺影后帝

第58届金马奖成绩出炉，台湾女星贾静雯与男星张震分别凭《瀑布》与《缉魂》，首夺影后与影帝。夺四奖的《瀑布》也是大赢家，勇夺最高奖项的最佳电影奖。

李国煌与李心洁颁发最佳男主角奖。（互联网）

本土天皇李国煌与马来西亚女星李心洁颁发最佳男主角奖，李国煌虽有小紧张，但颁奖时妙语如珠，也不断地抛笑弹，引起全场热烈掌声。

他大玩“心洁”的名字，要李心洁解开他去年没凭《男儿王》摘影帝的“心结”，此外也分析和调侃了今年入围的男主角，从张震、吴镇宇到柯震东，他一个也不放过。

金马奖颁奖典礼今晚（27日）在台北国父纪念馆盛大举行，被视为“死亡组”的影后之争是《瀑布》中的“母女档”贾静雯和王净，《美国女孩》的林嘉欣和15岁新秀方郁婷、《修行》的陈湘琪。贾静雯饰演的母亲在疫情爆发被隔离期间，与女儿的关系发生了意想不到的变化。这是贾静雯首次入围就获金马影后。

影帝之争是《缉魂》的张震、《当男人恋爱时》的邱泽、《角头——浪流连》的郑人硕、《浊水漂流》的吴镇宇，以及《金钱男孩》的柯震东。张震四次角逐，终于减重12公斤后凭所扮演的检察官圆了影帝梦。

张震在《缉魂》的精湛演出，让他拿下金马奖影帝宝座。（法新社）

最佳女配角由《该死的阿修罗》的王渝萱夺得；《角头－浪流连》的已故龙劭华无法突围，最佳男配角由《诡扯》的刘冠廷摘下。

锺孟宏《瀑布》迎战呼声最高热门作《美国女孩》，加上种种面向水准齐全的商业大作《缉魂》及《月老》，还有来自香港的《浊水漂流》。入围11项奖的《瀑布》勇夺4大奖，除了影后、最佳电影，也包括最佳原著剧本、最佳原创音乐。《缉魂》、九把刀导的《月老》、出品公司包括本地长信传媒的《美国女孩》，都各获三奖。

mm2香港公司制作，以香港街头露宿者为题材的香港片《浊水漂流》以12项入围领跑，最终夺最佳改编剧本奖。得奖者特别感谢mm2全亚执行主席洪伟才。

本地短片导演曾威量所导的《一抔黄土》角逐“最佳纪录短片”，对手包括林佑恩的《度日》和蔡明亮的《良夜不能留》等，《度日》成功抱走金马奖首次增设的此奖。

《一抔黄土》刻画寸土寸金的新加坡，仅剩的坟场须拆墓还地。面对先人被迫迁葬，一对父子驻足凝视烟硝瓦砾中的历史遗痕，流露出对土地的失落与满满的家族亲情。

五次角逐金马奖的香港著名导演罗卓瑶凭《花果飘零》终于圆了最佳导演梦。《兜兜风》62岁的林钜入围最佳新演员，是金马最年长的新人，不过败给《美国女孩》饰演叛逆女儿的方郁婷。

中国大陆主流电影连续三年缺席台湾金马奖，好些入围作品，在大陆和香港属于“禁片”。其中包括，以2019年反修例风波为背景的港片《少年》和《时代革命》。《少年》角逐最佳新导演及最佳剪辑，但没获奖。香港导演周冠威执导的《时代革命》则夺下“最佳纪录片”，未能到场领奖的周冠威透过影片发表感言，他哽咽地说：“献给每个有良知有公义的香港人，为香港流过泪的人。”

他也吐露拍片时哭好几次，透过这部片自我安慰与宣洩烦恼，并去面对自己的恐惧和创伤。他说那些仍留在香港，或者在海外或监狱的朋友，纵使没机会看到，但仅是这部片的存在，都可以给大家一分安慰与拥抱。颁奖人陈湘琪感动哽咽。《时代革命》记录香港反送中运动，因为许多幕后人员无法露脸露出名字，出品人挂上“香港人”，此片入选今年康城影展，是在放映前几天才突然宣布，有报道指似乎是要避免中国的干预。

去年以《刻在我心底的名字》获最佳原创电影歌曲奖的卢广仲今年担任该奖的颁奖人，不过《刻在》今年获金曲年度歌曲奖时爆出抄袭风波，虽然已被证实非抄袭，该曲虽不是卢广仲所创作却被扫到台风尾，他担任颁奖人消息一出，“有心人”认为会“唤醒”大众对此事的记忆，使他颁奖立场显得尴尬。不过也颁电影歌曲奖的卢广仲，落落大方，获得掌声，显示大家的担忧是多余的。

“流行乐坛东方不败”张清芳在典礼上献唱《最爱》，也是她相隔6年的公开演出。其他表演嘉宾还有茄子蛋、魏如萱、艾怡良，都是金曲阵容。从歌唱选秀节目发迹、转战影视表演后大放异彩的林柏宏初次主持金马奖，表现可圈可点。

金马奖得奖名单