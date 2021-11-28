锁命危机（首播） Door Lock

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

灵感来自西班牙的惊悚片，独居女子京敏（孔晓振饰）下班回家，发现家里的电子密码锁盖被打开，她随即改密码，却在临睡前，听到有人试图打开密码锁。她发现密码锁上的不明指纹，以及门口掉落的烟蒂，惊觉她的房里似乎还有别人。心神不宁的她向警察报案，但警察不理会这类小案件。京敏家再度出现被闯空门的迹象，甚至伴随一起离奇的杀人案，京敏决定自己开始调查事件真相。

欢喜大世界 2

8频道 晚上9.00

本地娱乐资讯节目，以上世纪七八十年代的大世界为背景，儿时乐园的场景，童年最爱的小吃，趣味十足的有奖问答，以及围坐在一起聊聊天的快乐时光，带观众回到美好的时光，也会邀请资深艺人一起回顾经典戏剧的一些美好回忆。

乜代宗师

The Great Grandmaster

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

黄子华自导自演的2020年贺岁片。讲述“一代宗师”马飞龙意外遭前西洋拳冠军陈真打败，视频在网络疯传，并沦为全球笑柄，一夜间“一代宗师”沦为“乜代宗师”。为了挽回声誉，马飞龙约陈真再战，到底最后谁胜谁负？

谁在你身边

Who's By Your Side

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

主演：庄凯勋、张钧宁、徐若瑄、陈恩峰。今晚播出最后一集：第10集《救赎》，讲述志胜搭着船只偷渡出海，向一座圣山出发。在医院中的阿清轻吻着沉睡中的恩家，期盼着奇迹能够发生。