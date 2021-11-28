疫情松绑下首个实体演唱会 林俊杰兴奋飙唱20金曲

首个在松绑下举行的实体演唱会，2000观众无须1米距离；JJ林俊杰难掩激动心情，多次尖叫欢呼，并以新歌《一定会》鼓励大家：风雨过后，一定会重见阳光！

JJ林俊杰昨晚在滨海湾金沙剧院举行“After the Rain”公益演唱会，门票收入全数捐赠公益金旗下团体。这次演唱会是政府逐步放宽大型活动，并推行与冠病共存的试点计划后，首个在松绑下举行的实体演唱会。座位无需保持1米距离，但出席者必须已完成疫苗接种，且活动前检测是阴性，演唱会全程也要戴上口罩。

昨晚的演出共2000人出席，卫生部长王乙康也是座上嘉宾。JJ背着吉他帅气登场，带来三首歌曲之后即跟观众打招呼，兴奋地一连发出五个“哇”声，直呼：“我不敢相信这是真的！我们终于面对面！”

这是JJ继2019年12月在新加坡国家体育场举办“圣所2.0”演唱会之后，再办实体个唱，激动的心情可想而知。两小时的演出，他频频呼吁观众“一起来”“让我听见你们的声音”，并把麦克风对着观众听大家演唱。观众也回以同样的热情，随着熟悉的旋律哼唱、摆手，JJ每唱完一首歌也报以热烈的掌声和欢呼声。

这样的演唱会气氛，对JJ和观众来说，都久违了，也因此格外兴奋。

JJ昨晚带来约20首歌曲，除了耳熟能详的《因你而在》《不为谁而作的歌》《可惜没如果》《修炼爱情》等，还首唱新歌《一定会》。JJ状态极佳，悦耳的歌声让观众听得陶醉，也暖了心房。

谈到新歌《一定会》，JJ自曝是几个月前经历低潮时写下的。他分享说：“几个月前，我经历了突如其来的暴风雨，莫名其妙地感到很气愤、很无奈。有一晚我在一个朋友家，那天下着大雨，我在钢琴前弹着，弹出了这首旋律。然后我问自己，要怎么走出来？我告诉自己，只要撑过这个低潮，一定会更坚强。”

这首新歌有中、英两个版本，分别是《一定会》和“After the Rain”。JJ昨晚唱了两个版本，并以一句“风雨过后，一定会重见阳光”与大家共勉之。

演唱会尾声，JJ拿出手机与观众合照，记录这深具意义的时刻。他不亦乐乎，还拍起视频，拿着手机从左到右，从上到下，边拍边发出尖叫声，可说是从开始嗨到结束。

“After the Rain”公益演唱会共两场，今晚是第二场，门票已售完。

希望KTV赶快重开

JJ提到疫情让大家发现，许多以前视为理所当然的，是多么值得珍惜，例如KTV，并笑说：“我在后台跟部长聊了一下，快了（指重开）。”

王乙康部长后来中途离开，JJ得知后调皮地说：“部长走啦？那我下来咯！”他当然是开玩笑，也不忘提醒大家：“我们是pilot（试点计划），要树立榜样。”

搞笑为Gentle Bones取艺名

JJ最近与本地创作才子Gentle Bones（陈卓义）携手创作英语单曲“At Least I Had You”，陈卓义昨晚担任演唱会嘉宾，与JJ合唱这首歌。

JJ说一直不知道Gentle Bones的中文名，干脆帮他取一个艺名，并搞笑直译“温柔骨头”“软骨”，最后决定叫他“小骨”，逗得观众哈哈笑。