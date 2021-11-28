电视电影版成功 《过江新娘》也不会拍续集

新传媒日前宣布开拍2小时的电视电影《过江新娘》，监制梁来玲强调，电视电影不是续集也不是番外篇，而是一个后续，即使电视电影版本获得成功，也不会拍续集。

梁来玲解释说，当初拍完《过江新娘》，没想过要做续集。但碍于观众太过喜欢，意犹未尽，决定用2集的篇幅，把两个主角芳草和世杰的未来去向交代完。“《过江新娘》是一个开放式的结尾，世杰去越南找芳草就戛然而止了，这2个小时的电视电影版本刚好能把我们想要讲的东西讲完。所以没必要再去拍一个20集的续集。”

梁来玲也强调，即使这次的电视电影版本也大受欢迎，也不考虑拍续集。如果观众非常喜欢黄暄婷和徐彬的CP配搭，则会给他们另写新戏。

她透露，电视电影版本的人物和第一季基本一样，故事主要讲述徐彬扮演的世杰是否真的要娶黄暄婷扮演的芳草，他们真结婚后，会面临什么问题？为此，这个版本会加入2个角色，即包勋评饰演的越南仔以及越南演员饰演的芳草的妈妈。

梁来玲表示，电视电影版会让观众再次回到看《过江新娘》时的惊喜，同时，剧情根据观众和粉丝的反馈意见，加入了许多黄暄婷和徐彬的亲密戏。“观众就是喜欢看到那个傻乎乎的芳草，在第一季中世杰总是欺负她，只在结尾时两人有一个接吻戏，观众没有看够，所以这次会加入两人很多甜蜜的互动。”

在拍摄手法上，梁来玲表示，会采用比较文艺的方式，比如多用男女主角的旁白，而不是如一般电视剧多是台词，希望拍得有意境，留空间给观众思考。