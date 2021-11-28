《金马》颁奖被赞 李国煌：我没丢新加坡人的脸

阿哥李国煌昨晚在结束颁奖典礼后，回到酒店深夜接受《新明日报》访问，透露今年上台颁奖，太太比他还紧张，“在台湾隔离的李铭顺特地传短讯过来说‘很好笑’、导演巫培双也有传短讯给我......”

“去年虽入围影帝，不过未必会上台，今年颁奖一定要上台，台下很多电影业界人士都在紧盯你的表现，压力肯定有啦。”

国煌去年凭《男儿王》入围金马最佳男主角奖，却遗憾落马，今年以颁奖嘉宾身份出席，颁发最佳男主角奖，一上台就发挥搞笑功力，整整3分钟炮亏入围者，台湾媒体赞叹国煌“主持尺寸拿捏得宜，丝毫不让人感到尴尬或不舒服”，另有媒体赞“好笑但不失礼”。

台湾网友嘻哈绝倒，留言：“今年金马最好笑的一段”、“拜托明年李国煌搭白灵主持”、“反应很快，笑死”、“国煌太棒了啦笑疯”、“今晚笑最大声的就这里了吧”、“拜托金马奖明年找李国煌来主持”！

对于赞誉，国煌坦言他是昨晚唯一的新加坡艺人，虽不能代表新加坡，“不过，很庆幸，我的表现没有丢新加坡人的脸！”

国煌说，“每年颁奖人都在点评入围者机会有多大、好在哪里，我想今年不如反过来，如果每个人都没有机会，是不是也很‘公平’？”

他自嘲得不到奖就“怀恨在心”，因此不说好话，逆向思维得到撰稿人应允：“他们设计了一下台词，我有修改一点。”

原本还开李安玩笑

国煌透露，若不是超时（over run），原本还敢敢开李安玩笑！

记者好奇打探细节，国煌直言：“原本中间有一段，说我去年跟李安导演讨‘主持人’来做，他却把金马主持给了林柏宏，没有给我，姓李的不照顾姓李的......”（大意）

白灵向他毛遂自荐

国煌反应之快吸引了白灵，白灵得悉国煌是本地笑星，既是演员、主持，也是监制甚至导演，就自荐可演喜剧，望求合作。

“金马奖上的电影人都互相找合作机会，不会客气、也不怕丢脸，大家求戏的态度都很真诚，我觉得这样非常好。”

提白灵印象，国煌赞对方“不只是性感、说话也有哲理与智慧，如果把她当成神经质女子就不对了。”

首次与李心洁搭档主持，国煌说：“我们在酒店楼下对过稿，我跟她说像聊天一样就可以，李心洁虽非综艺咖，但在台上互动时，她的喜剧节奏都能把握，很好啊！”

尽管都是疫情年赴金马盛会，但国煌感受今年的金马氛围比去年轻松不少，或许与疫情控制良好有关。问起合作对象，他说，希望与张震、郑人硕合作，“感觉他们的可塑性都很强。”

国煌将于本月30日回新。

幽默调侃影帝候选人