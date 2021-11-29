《Boom Boom Room Live》炫丽登场 鹤天赐为演出狂瘦10公斤?

如果你听说过武吉士街（Bugis Street）那一带在80年代的故事，那你应该对Boom Boom Room不会感到陌生。

《Boom Boom Room Live》带着当年曾于Bugis Street红极一时的变装秀、歌舞表演，再加上魔术和杂技演出，以新的形式呈现在观众眼前。

zaobao.sg日前出席演出记者会，专访参与演出的本地创作歌手鹤天赐（Nat Ho）。

接show无顾虑 体重更忧心

这场演出毕竟以变装为主打，对一些观众来说或许未必能大方接受，对于参演鹤天赐是否有所顾虑？他受访时表示，过去两年是很多表演者的“空窗期”，所以一有演出机会就觉得千载难逢。另外，因为Nat日前到美国进修音乐，所以在美国的所见所闻更是让Nat觉得参演并无障碍。

被问及他为演出做了哪些准备，Nat心虚大喊“减肥！”。

原来他从美回国时需要进行隔离，期间许多好友送吃送喝，他“好吃好住”结果就有点胖了。隔离结束不久又恰逢农历新年期间，他更是放开大吃，结果体重一度飙升至82公斤。

“也不完全为了演出，我觉得我真的应该瘦下来，朋友们也有暗示我最近胖了，所以就趁机减重，现在已经瘦了差不多10公斤！”，Nat受访时表示。

至于为何观众应该买票进场支持，他表示因为Boom Boom Room曾经是一代人的回忆，年轻一代应该要趁机多认识和学习表演者的专业演出。

《Boom Boom Room Live》现已在滨海湾金沙演出，详情可点击这里。