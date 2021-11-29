新泰VTL下月开通 王沺裁终能飞芭提雅探亲

疫情前每个月飞曼谷充电，阿哥王沺裁预告12月飞泰国！

下月14日起，新泰VTL开通，沺裁是泰国旅游控，一获悉消息，开心表示将订机票，于12月中旬飞泰国！

他雀跃告诉《新明日报》：“我是个没旅游没出国几乎会‘死掉’的人，如今好像看到曙光，若只须接受检测，无须住酒店隔离，对我来说就太好了！”

沺裁深爱飞曼谷，疫情之前，只要没拍戏就飞泰，连续三年如此，他喜欢当地的风土民情、纯朴的人情味、美味的泰国餐，还有悠闲的忘忧时光，“总喜欢到比较郊外的地方留宿，偷得浮生半日闲。”

他渴望探望人在芭提雅的干阿姨，得悉对方因疫情受困家中，精神受折磨、健康出现状况，忧心不已。

为柬埔寨贫童烦恼

最近，沺裁开始为“钱”事烦恼，赞助的柬埔寨学校又将面临建校基金短缺问题。

沺裁说：“疫情肆虐，柬埔寨这两年学校有几个月都是关闭的，顶多5个学生对一名老师，但柬埔寨在上星期开始全部开放，已有500多名学生回校上课……”

沺裁多年来为柬埔寨贫童学校张罗建校教育基金，一年须3万多新元，“经常有善心人士主动说捐钱给学校，但我一直没有收，总觉得够用就好，一涉及金钱就很敏感，不想钱过我的手，省却麻烦。”

积极行善的沺裁在柬埔寨悄悄赞助起两间贫童学校，课室漏水、课本残旧、水电费短缺，看在沺裁眼里就是一种使命，就像养一口家，必须努力承担，眼见学校经费日益减少，沺裁费煞思量，希望吁请大众为贫童伸出援手，至于怎么呼吁捐款，也让沺裁伤透脑筋。

“我不想直播、也不想带货筹集善款，过程太麻烦……”他仍在寻觅妥善方式筹集善款。

“长肉”怕对不起观众

问起演艺动向，沺裁说最近有电视剧邀约上门，但为他婉拒了，直言：“最近‘长肉’了，上镜不是最佳状态，若没瘦身，担心出镜会有‘对不起观众’的感觉，真要再拍戏，我需要半年时间准备，年纪大，新陈代谢比较慢……”

沺裁身形高大，183公分，但他自嘲83公斤还是偏胖，能减至76至78公斤最理想，记者好奇，印象中一些高度相若的中国男星瘦得只有60几公斤……

“不是‘小鲜肉’不能这么瘦，不然就剩下一层皮了！”沺裁笑说。