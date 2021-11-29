“从小渴望当公主” 62岁谢季参加选美比赛

62岁本地笑星谢季参加选美比赛，无惧招惹外界争议！

据悉，谢季参与TKS选美世家主办的“新加坡国际夫人2020/2021选美赛”之“华贵夫人”组别，也被主办方提名去参加“第15届国际茗女人女杰盛典2021”活动，对此，她非常感恩，声言有“美梦成真”感觉。

身材高挑的谢季在本地演艺圈有令人“一见你就笑”的逗笑本事，多年来被定位为“谐星”，参与选美难免招惹争议，她勇敢参赛，可曾担心被奚落？

“我没亲耳听到人家当面数落我，但确实有人传话给我，说什么‘这个样子都可以参加选美’？也听到人家说艺人去参加选美？拿不到荣衔不是很‘漏气’？”

但她并没有被外界质疑的声音击败：“我的人生经历太多，也不是没失败过，我已经62岁了，既然主办方给了机会，认为我有资格参加，为什么不去？”

至于讥讽与嘲笑声，谢季平静表示：“不会反驳、也不会去顶回人家，知道身边仍有好些朋友支持我，我已经非常感动。”

善良感性的谢季受访告诉《新明日报》，外界一致将她纳入喜剧演员、甚至视为丑角，但其实在内心世界里，她从小就渴望成为公主，这一次在美姐介绍下，她鼓起勇气去参与面试，也让她过关斩将，赢得打入决赛机会。

“我是一名变性人，很感激主办方能接受我。”谢季有种圆梦的喜悦。

记者问她，觉得自己长得怎么样？谢季笑说“我从不觉得自己长得丑”，但坦承自己太瘦，166公分还不足45公斤，埋怨自己“脸没有肉”，眼睛与脚还不错。

杨千荭首参选：对身高没信心

身高约155公分的巨肺歌后杨千荭娇小玲珑，参加“新加坡国际夫人2020/2021选美赛”，她直言：“我对自己的身高没信心，但在我有生之年能尝试不一样的领域，我觉得非常荣幸。”

外形甜美的千荭不讳言若能在决赛赢得三甲，对她的演艺事业将有帮助。

千荭因朋友介绍鼓起勇气参加选美，为此去参加课程，学美容、瑜伽以及营养学，能够杀入决赛，千荭笑说除了外貌、才华，智慧，她的参与感应该也被刮目相看。

问起胜算，千荭说：“这个选美赛因疫情停了两年，竞争者肯定较多，圈内也有人开始问‘有没有拿到名次’，我当然会有压力，担心什么都拿不到。”

记者安慰她，杀入决赛已是成功的第一步，她连声说谢谢。

对于选美，另一半给予她很多空间，认为爱妻开心就好，一直默默支持。

千荭是槟城人，如今开通新马陆路VTL，她会否回家探亲？

千荭叹说内心很矛盾，她非常想念在槟城的家人，但却又无法面对父亲今年6月才病故的残酷事实。

“因为疫情，演艺行业受重创，妈妈一直很关心我的事业进展，也问起要不要回家的事，唉，我很挣扎。”

在这十一、十二月间，千荭已接到近30台实体与线上演出，事业逐渐展露曙光，她也希望跨足参演喜剧呢。

主办方：不以貌取人

TKS选美世家主办方陈女士告诉《新明》，承办15年选美赛，选美不会以貌取人，参赛者只要有梦想、敢于追梦，都会给予包容采纳。

陈女士表示，“新加坡国际夫人2020/2021选美赛”分为4个参赛组别，分别是新加坡国际夫人（已婚女性）、华贵夫人（单身、离异、丧偶女性）、典雅夫人（50岁以上）、乐龄夫人（60岁以上）。”

“参与选美的国际夫人，最年轻的是28岁，年纪最大的有70多岁，除了全职妈妈、退休人士，也有艺人、房地产、保险经纪以及商界女强人。”

陈女士表示，为了公平，奖品是一样的，“每位夫人可赢得价值3000元的赞助商品，胜出者将代表新加坡参与国际选美赛。”

据悉，“新加坡国际夫人2020/2021选美赛”将于12月12日上线，让各参赛夫人展开才艺表演，有意者可上TKS面簿追看节目直播，至于决赛，将于明年择日举行。