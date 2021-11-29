演心理师非转型 杨紫扩大舒适区

拥有“90后四小花旦”之称的中国女星杨紫搭档井柏然主演的新剧《女心理师》上周开播成绩亮眼，有别于过往诠释的邻家女孩角色，现年29岁的杨紫剧中饰演温暖稳重的心理咨询师贺顿，具备专业技能又充满知性魅力。日前接受媒体群访时，杨紫直言，过去并没有刻意挑选接演活泼可爱的角色，只是打动她的剧本及角色往往比较邻家可爱，此次接演《女心理师》并非为了转型，她也未想过转型课题：“我觉得大家一直在我转型这个问题上讨论很多，对于我来说，（不管）我处于什么年龄，我喜欢什么的剧本就去拍了。”若过两年遇到合适却偏可爱的角色，她仍然会接演，认为每一部戏、每一个角色能被大家认可就好。

杨紫受访时坦言，每个演员都有自己的舒适区，想要跳出舒适区有一些难度，与其跳出舒适圈，她现阶段想要做的是扩张自己的舒适区。

“慢慢扩张，看有没有更多可能性，对自己也是一种试探，也想看看观众反应。首先一定是自己能够演好的情况下，其实这件事很简单，我也没有把它当成压力。”就像在《女心理师》中，她认为贺顿跟之前的角色不一样，自己成功将舒适圈扩大了一些。

杨紫在该剧开拍前走访心理咨询中心，谈及对心理医生的印象，她提到陈慧琳于《无间道》中的角色，想说心理医生“给个表（到访者）就睡着了”，当时认为这个职业太奇幻了。如今有了接触与了解，她指心理医生算是治疗心病的医生，而现在中国很缺乏心理医生，希望大家能重视这个问题，并且多多给予心理医生关爱和支持。

针对有网民将《女心理师》定义为职场剧，杨紫说：“我们是现代治愈剧，不是严格意义上的职场戏。其实应该更正一下，就算是职场戏也会谈恋爱，这一点大家有些误解吧。”

《女心理师》事讲述由杨紫饰演的心理咨询师贺顿解析来访者心理纠结的原点，在一场又一场心理治疗中帮助他们走出过往的内心阴霾，重新拥抱人生。

背一大串专业名词获赞

剧中杨紫以原声一气呵成说出一大串心理师的专业名词，许多观众认为她的声线舒服温暖，感染力强大。

她感谢这部剧让她能原声出演，自我要求必须要把台词说得很清楚，希望能做到观众不看字幕靠听的就能听明白。

杨紫甚至随着角色的成长变化调整声线，她说，贺顿初登场时语气有点锋利，后期慢慢成长之后，角色的声线开始变软变温暖，尤其对于来访者不会有锋利感，“这也是人物的一种设计，她的台词干净利落，并且让人有幸福感，这是我想要的。”

她还指出，说专业性的台词如果能稍微停一下，可让她有空间去想一下下句台词，但拍《女心理师》时没有这样的空间，必须很快说出台词，对她来说是个挑战。

不续约经纪公司 未来拍戏随心所欲

杨紫11月15日在微博宣布与经纪公司欢瑞世纪合约到期不续约，未来路“独自前行”。

她受访时被问起离巢时大方回应，欢瑞世纪过去六年见证着她的成长，她非常感谢旧东家这段时间里给予她的帮助。

谈到演艺规划，她说，未来喜欢什么戏就会去拍，不太喜欢会选择不接，也感叹自己快30岁了，突然有一种“30岁前想做更多事情”的感觉，“所以我可能现在不会休息，更多的是想创作，或者是拍更多的戏，还是想多多的展现不同的作品吧。”