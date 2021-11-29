网上直播误爆陈建州暴打汪小菲 张兰道歉

（综合讯）张兰指儿子汪小菲曾被陈建州（黑人）按在地上暴打、掐脖子，黑人遭中国大陆网民炮轰，汪小菲随后称母误解并道歉。

汪小菲（现名汪少菲）的母亲张兰昨天（11月28日）在网络直播中突然爆料，语气激动地说：“有一天夜里，汪小菲在家里被黑人暴打，因为这里（指着脑袋）的价值观不同，他被按在地上。阿姨夜里2点钟打电话给我，说不得了了，汪小菲被黑人在家里按在地上掐脖子，要打死人了。这就是汪小菲受的委屈。”疑似指汪小菲和黑人因政治立场不同而大打出手。

此消息一出，引起网民议论，大批中国大陆网民到黑人的微博炮轰，质问他是否曾打汪小菲？当中有人表示要封杀他，黑人的妻子范玮琪也被骂。

汪小菲事后在微博发文否认母亲的说法，并二度向黑人道歉。他说：“在这儿我向黑人陈建州郑重道歉，家人的一句话给你带来不好的困扰。我和陈建州是很好的朋友，范范（范玮琪）也是很好的姐妹，我们并没有因为任何价值观和立场的问题发生过争执，所谓的打架根本就是没有的事。信息不对称，导致家人的误解，实在抱歉。再次和黑人道歉。”

发了“道歉文”的两小时后，汪小菲再发微博指，以后的任何事情不再一一回复了，任何人的发言都不能代表当事人的立场。

张兰在儿子向黑人道歉后，也拍片改口，称通报汪小菲被打的阿姨“认错人”。她说：“汪小菲是一个男人，是一个顶天立地的男人。刚才阿姨也给我来电话了，说她认错人了。好，那我们此事呢，就此不再发声了。兰姐在这，如果真是认错人，那兰姐道歉。”她希望网民不要再让事件发酵。

黑人昨天透过经理人回应媒体：“兰姐刚发文说认错人，小菲也有发文道歉，谢谢大家。”

事件暂且以“认错人”了结，但“认错人”一说意味着“汪小菲被打”事件发生过，当晚他到底被谁打了？当事人守口如瓶，答案目前不得而知。

张兰直播蹭流量 7天4度为儿护航

大S（徐熙媛）与汪小菲本月（11月）22日宣布离婚后，一举一动都引外界关注，两人未出面，张兰照常直播带货，面对网民关心儿子婚姻，她叹“可怜我儿子”，替儿子发声。七天来，她已护航汪小菲四次。

对于张兰以“认错人”了结“汪小菲被打”爆料，不少网民看傻眼，有人认为，大S自离婚后，未曾对外发言攻击过汪小菲及张兰，而张兰却在“大汪”离婚后为了直播流量，蹭热度过头。

网民也发现，张兰最近的影音平台观看人数至少翻涨10倍，直呼张兰“掌握了流量密码”。