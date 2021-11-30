李安自认欠刘德华一部戏 刘冠廷秒收梁朝伟祝贺

（台北讯）第58届金马奖上周六（27日）落幕，李安四年金马执委会主席任期届满，将交棒给知名摄影师李屏宾，当晚李安带着李屏宾跑遍每个剧组的庆功宴，直到30日凌晨近6点参加完第9场最佳剧情片《瀑布》的庆功宴，67岁的李安跑了整晚没有一丝疲态，体力惊人，他笑说，拍夜戏也是这样。

李安2017年从金马影后张艾嘉手中接下金马执委会主席一职，虽然历经政治风波，少了中国大陆、香陆电影参赛，但在他尽心尽力带领下，顺利度过风风雨雨的四年。一旁见习的李屏宾提到接棒心情时表示压力当然不小，“但导演把路开得那么平稳，什么危机都碰过了，我们只要循着他的路走。”

李安被问到明年金马是否继续这样跑场，他笑说：“我不是主席也是这样，最开始就是人缘还不错，大家邀请我就去，好像成习惯了。”李安预计在台湾待到12月中旬，与家人朋友见面，尤其是陪陪年事已高的李母。

李安说最近因为疫情，拍片受限，加上前两部片《比利林恩的中场战事》《双子杀手》都没做起来，但电影是梦想，“没有希望和梦想，人生也没意思。”有串流平台找李安拍片，但他自承“很挑”，还没定案。

记者追问白灵多次提及“李安欠我一部电影”的事，李安回应：“拍电影也不是说欠谁，有好的角色还是会合作。”李安说如果真的要说欠的话，他承认欠刘德华一部片，“刘德华在2003年的金马奖上跟我公开邀约，我回‘等你拿男主角再说吧’，虽然当年他没得，不过隔年拿影帝，还拿了两次。”

李安夸刘冠廷有喜剧天分

刘冠廷今年以动作喜剧《诡扯》拿下第二座金马男配角奖，他和同片演员陈以文、百白、邱彦翔、林鹤轩、洛可杉一起庆功，导演许富翔回月子中心陪老婆陈意涵未到场。刘冠廷在《诡扯》角色“老杨”是致敬《无间道》梁朝伟饰演的陈永仁，剧组人员透露梁朝伟看金马奖，得知刘冠廷得奖剎那，立刻传讯息祝贺“请代我恭喜冠廷”。

李安在凌晨4点16分抵达倒数第二站《诡扯》庆功宴，一上座就暖心说：“谢谢你们等那么晚。”身为李安台艺大学弟的刘冠廷难掩兴奋，以炙热眼神看着学长，说着与李安最近一次的距离，“我以前在台艺大时，翻到第一届金狮奖，心想‘哇！李安导演的名字在上面’，今晚第一次跟他那么近的距离。”直接小粉丝上身。

刘冠廷的好演技获李安肯定，夸他不只有喜剧的天分，在各种角色都很有表演的宽度。刘冠廷说：“我希望这角色得奖，因为喜剧演员常被大家低估。嘻笑背后，不知花了多少精力去设计及安排。”

他说近期很多事件都令人难过，所以才在台上讲了《北风及太阳》的温暖故事，也希望趁自己现在能跳、能打，多拍些武打片。