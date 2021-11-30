瑞典人到台湾拍戏讲福建话

33岁的方马丁来自瑞典，却在台湾住了十年，被台湾人改造，外形从玩乐队的一头长发，变成白白净净的有型。他在台湾自学华语，居然学到当上艺人，在综艺节目《二分之一强》《WTO姐妹会》《康熙来了》《综艺大热门》，说着流利的华语。最新节目是亚洲旅游台的旅游节目《世界跟我这young玩》。

他还顺带学了台语（福建话），在民视的长篇本土剧《嫁妆》中，获得罕见的宝贵机会，担任重要的角色。

台湾长篇剧的剧本，一般都是拍摄当天才出炉，他这个外国人竟然应付得了？

他笑说：“真的很难，都要当场死背！有时白天拍完外景晚上就转棚内，没办法回家。我有时累到无法张开眼睛，学会当别人讲对白，没有我的戏时，我就小睡一下。”瞬间入睡的工夫也很厉害。

在台湾生活，他遇到的文化冲突都发生在饭桌上。

第一件是亚洲人爱给别人灌酒，“我的酒量我自己才知道，但台湾人就是要你干杯。”

第二件是华人的食材让他受不了，“我不爱吃海鲜，也不爱吃动物内脏、鸡脚。大家一起吃饭时，我还来不及拒绝，盘子已经出现这些东西。”

但是能长住十年，肯定喜爱的比讨厌的多。方马丁说：“台湾治安很好，而且便利商店多，24小时都可以买到东西，做什么都可以；搭车一小时，就可以接触到大自然，可以冲浪潜水、爬山露营。”

他给6岁儿子安东安排了游泳、足球、拳击、攀岩、体能、直排轮、骑脚踏车等七种运动课程，就是不想给他太多课业上的压力，说学习社交更重要，也更健康，还要他把中文学好。

问他中文难不难学，他说：“中文跟英文相比不同，它开始学的时候很难，越学越容易，因为它的文法没有那么复杂。”