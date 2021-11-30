20年没回电视台拍戏 张锦华“复出”拍剧

久违了的张锦华，这一、两年“复出”，去年拍摄了《老友万岁》，近日更参与了郑各评监制的方言剧《亲家、冤家做头家》，日前记者从陈丽贞的IG看到两人的合照，照片中的锦华姐精神奕奕，神采依旧，于是透过丽贞联络上了她，和她话家常谈近况。

原来锦华姐已经有将近20年没有回电视台拍戏了，她说直到去年监制王尤红找她在《老友万岁》中客串演出，和今年接拍《亲家、冤家做头家》。

锦华姐说，停了20年，之所以会答应演出《老友万岁》，是因为自己仍然爱拍戏。

这次拍《亲家、冤家做头家》，对锦华姐而言是一项突破，“这是我第一次拍方言剧，剧中得说福建话，我的福建话不是很流利，戏里又不能过于文绉绉，要口语化，所以每次都得请教方言导师林如萍。”

再回电视台拍剧，重遇当年的搭档陈澍城、李南星、洪慧芳等，锦华姐说：“感觉就像回到SBC（新广，新传媒的前身），大家有如老朋友一样再次相聚，非常开心。”

不过，锦华姐说，这次倒是她第一次和丽贞合作，“当年我们属于不同组，所以没有机会合作。”

陈丽贞（左起）、张锦华和陈罗密欧在《亲家、冤家做头家》结戏缘。（图＼陈丽贞IG）

84岁没忌口 爱睡觉

20年前约满离开电视台，张锦华过着快乐的乐龄生活。

问锦华姐可介意写出她的年龄，她笑说：“非常乐意，我活到这个年龄，身体还算很硬朗！”

高龄84岁的张锦华，这些年过着快乐的乐龄生活；两个儿子为她添了5个孙子孙女，含饴弄孙，闲暇时刻参加歌唱班唱歌，打打太极，且还喜欢独自四处走，晚年生活幸福又充实。

问锦华姐喜欢到那里逛？

“我很喜欢大自然，每次会自己一个人搭车到公园走走，或者去海边看看海。”

她说，看海能让她感到开心，而逛公园则令她心情舒坦。

身体硬朗的她，在饮食方面并没有忌口，“我什么都吃，没有忌口，连丽贞也很惊讶，我这个年龄没有忌口。”

提及锦华姐的养生秘诀，她笑着对记者说：“我喜欢睡觉，从小到大都这样，什么地方都可以睡，像出国，有些朋友会认床，我则可以倒头就睡，或许这就是我的养生秘诀吧！”

对《新兵小传》 印象深刻

锦华姐在本地电视圈演了超过20年的戏，直到1998年离开全职演员行列。

回忆当年，锦华姐说，1976年开始拍戏，拍了不少儿童剧，像《家在大巴窑》《当我们同在一起》等，而新广年代更拍了无数的剧集，其中锦华姐最喜欢的有《新兵小传》《岛的儿子》《豆腐街》《铁蝴蝶》等，“其实喜欢的有很多，一下子也记不起来，不过印象最深刻的是《新兵小传》，和黄文永等一班年轻小伙子演戏，还有到德光岛拍的《岛的儿子》。”