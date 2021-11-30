韩星郑雨盛确诊冠病 4天前才出席青龙奖

（韩国讯）韩国男神郑雨盛确诊冠病，他26日才出席青龙电影奖，当天出席者都是大咖，包括赵寅成、宋仲基、李光洙、允儿等，郑雨盛当天还与好友李政宰一起颁奖，今日传出确诊冠病，引发外界关注。

郑雨盛所属经纪公司Artist Company向韩媒表示：“郑雨盛29日晚接到Covid-19的通知，目前正在自我隔离中。”并表示他已经完成两次疫苗接种，但这次检验竟被验出阳性，被认为是突破性感染，但他目前没有太大的健康问题。

郑雨盛出席青龙奖当天，与好友李政宰同台颁奖。李政宰的经纪公司表示，他目前在美国出席颁奖典礼，检验结果是阴性。

另一位韩国演员高庚杓也确诊。经纪公司今天证实他确诊冠病，目前已进入隔离，取消了所有行程。

高庚杓正在赶拍Netflix原创电影《首尔大作战》，其他主演者有刘亚仁、李奎炯、朴柱炫、邕圣祐、金成均、郑雄仁、文素利、WINNER宋旻浩，高庚杓传出确诊后，剧组今天紧急发声明：“为了确保人员安全，拍摄日程已经暂停，所有人员现都在接受检测。”

近期韩国政府宣布“与病毒共存”，松绑防疫措施，未料从上周开始，便有BLACKPINK的Lisa确诊，今日又有郑雨盛和高庚杓，引发韩国演艺圈一阵骚动。