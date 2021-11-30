金鸡奖入围名单公布 易烊千玺刘浩存有望夺影帝影后

将于12月28日至30日在厦门举办的第34届中国金鸡百花电影节，公布入围名单，于和伟、刘烨、张译、易烊千玺、郭晓东入围最佳男主角；刘浩存、刘敏涛、张小斐、张子枫入围最佳女主角。同为00后，今天都是21岁的易烊千玺和刘浩存，被认为有望从一众资深演员中突围，领走影帝影后！

入围最佳故事片的有中国共产党成立100周年的献礼片《中国医生》《革命者》《守岛人》，《我和我的家乡》则是中国电影界为展现中国全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战成果的献礼片，另外两部是《我的姐姐》《悬崖之上》。

有中国网民看完几乎全被主旋律影片垄断的名单，形容：“中国电影倒退20年。”也说：“是真没好电影了硬凑数吗？”

张艺谋的《悬崖之上》获得最佳故事片、最佳导演、最佳男主角2项（于和伟、张译）、最佳摄影、最佳录音、最佳美术等7项提入围，加上范伟凭他另一部《一秒钟》获得最佳男配角入围，使71岁的张艺谋成为入围大赢家。

《我的姐姐》获6项入围居次。

角逐最佳导演的有张艺谋、尹力、韩延、路阳、黄建新及郑大圣。有中媒看好张艺谋可能会再次凭借间谍片《悬崖之上》获奖，因为他的导演水平比较娴熟和平稳。

最佳男主角入围者实力都很强，竞争激烈，有中媒认为，在一众中年演员之中，易烊千玺作为唯一青年演员，不排除评委在艰难选择下，为了鼓励新人，把最佳给他。

也有网民指男主角及男配角竞争非常激烈，然而有网民为谢霆锋打抱不平，指他的演出应该要入围最佳男主角。

女主角方面，有不少网民指《送你一朵小红花》的刘浩存不应出现在入围名单上，更有人严厉批评“刘浩存提名属实辱其他人了”。但是也有中媒认为论表现，奖项会在刘浩存与张子枫两人之间产生，甚至刘浩存的优势可能更大一些，因为“谋女郎”身份加分不少。