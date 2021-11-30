新马VTL开通 艺人思乡情切归心似箭

回家第一！UFM100.3名嘴主持黄文鸿近日将飞吉隆坡，再乘车居銮探望双亲，他疾呼：我1年多没见家人了！

新马两国启动疫苗接种者旅游走廊，已久未见家人的思乡艺人迫不及待想回家，自本报率先报道，阿哥陈汉玮绕600公里回新山探亲之后，不少艺人也雀跃欲奔马国老家与亲人团聚。

黄文鸿：回家第一

名嘴黄文鸿将以航空VTL方式回家，受访时有掩不住的雀跃：“别人想旅行，我只想回家！其实我算是比较幸运的，只有1年多没见到双亲，去年中秋节是父亲生日，我很幸运还拿到假赶回居銮，在当地隔离两个星期、回来再接受隔离......”

疫情底下，与家人团聚也变得非比寻常，文鸿此趟走航空VTL回家去，抵达吉隆坡之后，与吉隆坡亲人先聚首，再乘搭顺风车到居銮探望双亲，从吉隆坡到居銮约三四个小时。

疫情前，文鸿每年除夕必赶夜车回居銮，年初与家人过节，印象中只有去年无法吃团圆饭。

听闻新马陆路VTL开通，文鸿颇替人在海外打拼的游子振奋，“陆路开通VTL，方便很多游子回家，我有个朋友，妻子回马国临盆之后，碰上疫情，至今都没见过他的小孩，一年多了，那种归心似箭的心情，能回家看看，感觉多好！”

未有新马VTL之前，文鸿已很渴望回家，为何选择近日回家，而不是圣诞节？文鸿笑说：“父母亲对圣诞无感，假期还是留给想在圣诞节拿假的同事吧。”

文鸿回家不会逗留太长时间，不想增添同事的工作负担：“一回到居銮，我还是能做广播，这也算是WFH（居家办公）。”

陈泓宇合家

陈泓宇带妻女回马探亲

近期有计划回马国的，还包括阿哥陈泓宇，他将携带妻女及女佣，一行5人回森美兰州和亚罗士打，探访双方亲人。

章政翔全家

章证翔欲春节飞马国

据悉，昨天开始的新马陆路VTL只允许马国公民、永久居民和长期证持有者入镜.

在2017年已成为新加坡公民的“才华”男星章证翔要回马国探亲，只能乘搭航空VTL。

证翔双亲都在吉隆坡，相较圣诞节，证翔更希望能在华人农历春节携妻带子女回家团圆。

他告诉记者：“疫情前，每一年春节，我在除夕一吃完团圆饭就开车上吉隆坡回家探望父母亲，去年是第一次在本地过年，因为疫情回不了家。”

证翔的女儿6岁，明年上小一，年初三就得上学，若在农历新年回家，他担心“假期不够用”。

“所以，我希望向学校提出申请‘探亲假’，若请求被校方批准，我就马上订春节回家的机票！”

问起花费，证翔坦言：“四五千元‘跑’不了！”

洪乙心

洪乙心欲明年1月回家探望父亲

洪乙心心急回家看望患有帕金森的爸爸，但考虑到下个月11日有新戏开拍，为确保剧组能顺利进行，一番纠结后决定延后至明年1月回家。

她说：“万一我出入境不小心感染了，又要隔离、又要延迟拍摄... ...我不就害了大家。”

问及父亲身体情况，乙心无奈表示，爸爸患的是帕金森症，无药根治只能依靠药物缓解症状。“这段时间他的情况直线下滑，之前他还可以出去锻炼走走，疫情暴发后又怕老人被传染，就没再让他出门了。”

洪爸爸如今在疗养院里接受专业护理，洪乙心曾对此感到愧疚：“心里一直觉得把爸爸送进‘疗养所’很不好，后来才明白他在疗养所才能接受专业的医疗护理。”

如今又有病毒变种，眼下洪乙心最大的希望就是到时疫情不会恶化，让她可以顺利探望爸爸。

刘丽芝搭最早的班机来新。（受访者提供）

工作准证到期后返马发展 刘丽芝昨搭最早班机来新

时隔1年半，“跑台歌后”刘丽芝花800元，乘搭首趟航班来狮城5天。

刘丽芝在本地发展9年，去年4月份因工作准证到期后，选择回马国，投入遗体化妆师行业。她受访时表示，新马空路疫苗接种者旅游走廊（VTL）公布后，她就开始留意机票。

“很多人在抢，系统也出问题，我花了大约2天才顺利完成所有程序。飞狮城的前一晚，因太兴奋失眠。”

她表示，机票价格约1200令吉（约400元），前后4次检测，费用也要400元。“我搭最早的班机，上午11时许就抵达。”

由于疫情的关系，加上日常较忙，刘丽芝来新加坡后，只能和几位较为熟悉的朋友短暂相聚。

“我把照片发到网上后，确实有收到很多人私讯我，但实在抽不出时间。”

刘丽芝说，她最想念的就是歌台，尤其是农历七月时，看到其他人都登台表演，她却只能担任观众，内心难免会失落。

更多时间陪家人

重返马国发展，刘丽芝有更多时间陪伴家人，让她有不同的收获。她说，以前即使在本地，她每隔数个月都会回去马国，如今也有更多时间陪伴家人。

“我今年都在吉隆坡，但却因疫情不能跨州，只能独自过新年，这也是我这么久以来，第二次独自过年，感觉非常不好受，毕竟老家的车程也只有约两小时。”