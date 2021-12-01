梅艳芳爱过的十个男人 他们现在过得如何？

香港电影《梅艳芳》将香港八九十年代已故同名天后的人生搬上银幕，勾起观众对她的记忆和怀念。她的爱情故事最为人津津乐道，那么巧，她的两个前男友赵文卓和近藤真彦，近期都成了新闻人物。

梅艳芳2003年离世，一生感情路崎岖不平、波澜起伏，直至终年40岁仍孑然一身。入行21年来，每段感情都失败收场，令她“渴望爱情”的形象深入人心。

据传她屡爱屡败后，深受恋爱创伤，对爱情失去信心，曾对好友张国荣说：“如果我临死时还没有人娶我，你就娶我好吗？”谁料后者比她更早一步离开人世。

梅艳芳和张国荣的感情超越男女之情。（互联网）

那么，梅艳芳曾爱过的十个男人，有没有过得比她好呢？

梅艳芳1984年首次拍电视剧《香江花月夜》，即与剧中主角苗侨伟传出恋情，可惜这段情只是过眼云烟。苗侨伟一度曾经在现在的太太戚美珍和梅艳芳之间游移，最后仍作出了选择。他多年后受访，承认和梅艳芳当年少了一些缘分。苗侨伟和戚美珍结婚30年至今，依然恩爱幸福。他婚后花边新闻很少，又帅成“不老传说”，依然是TVB电视台的中流砥柱。

梅艳芳（左）与苗侨伟的缘分始于电视剧《香江花月夜》。（档案照）

梅艳芳大红前，通过音乐认识了乐队歌手单立文，相同的兴趣爱好把两人拉到了一起。可惜两人性格都比较强势，经常发生冲突，浪漫的故事很快结束。单立文后来另娶艺人胡蓓蔚，两人今年庆祝结婚13周年。婚姻美满之外，单立文歌而优则演，在TVB长篇情境喜剧《爱回家之开心速递》中，站稳男要角地位。

梅艳芳（左三）和单立文（红圈者）曾短暂的恋情。（互联网）

1986年，梅艳芳去日本宣传新专辑《坏女孩》，与风靡万千歌迷的日本当红偶像近藤真彦认识。在酒会上，两人一见钟情，他在大庭广众之下直接和她深情一吻，成为当年的大新闻。两人从此开启了异地恋。那时候，梅艳芳几乎每天都会打一个多小时的越洋电话给近藤真彦，一年内七次飞去日本与他见面。但她不晓得，男友那边和日本当红偶像中森明菜也开始了另一段恋情。

梅艳芳后来发现近藤真彦脚踏两只船，非常痛苦，她找对方摊牌，他保证和中森明菜分手。梅艳芳轻信了他的话，在日本买下一个小公寓单位，他不在的时候，她就在家里打扫卫生洗马桶，直到后来发现自己被骗，才果断分手。

近藤真彦不改风流本性，后来又在中森明菜和松田圣子两大天后之间劈腿，一度让中森明菜感情遭受重创，自杀不遂。他的惯性玩火持续到去年，已婚的他被日媒踢爆出轨小他25岁的女子。今时不同往日，在一面倒的舆论下，被称“渣男”的他被迫退出当初捧红他的杰尼斯经纪公司，并无限期停止活动。电影《梅艳芳》最为人诟病的，便是剧情虽提到她和近藤真彦这段恋情，却与事实有所出入，被观众质疑要洗白渣男。

梅艳芳（左）付出的真心，没有获得近藤真彦珍惜。（互联网）

1991年，梅艳芳与外形酷似黎明的武师演员林国斌相恋，但这段恋情只维持了两年。梅艳芳说，林国斌外向，喜欢流连夜店，她则非常享受家庭生活，性格迥异，唯有分手。但外界则相信，可能是因为两人的事业差距太大，林国斌被称为“四五线演员”，也是梅艳芳的艺人男友中，事业最一般的，他无法老被质疑吃软饭，所以选择分手。他在2000年后淡出娱乐圈，转而从事金融业，有空才拍拍电影过过戏瘾，今年就曾在《怒火》中轧一角。

梅艳芳（左）与林国斌的事业成就悬殊。（互联网）

1995年，梅艳芳与比她小九岁的赵文卓，被拍到在马来西亚沙巴漫步谈心的浪漫画面，从而被揭发相恋。

据说他们的缘分始于张国荣。当年赵文卓从中国大陆初到香港拍电影，在健身房遇见张国荣，后者见他适合做健身教练，就问他有没有兴趣，刚出道的赵文卓问都没问给谁做教练就一口答应了，没有想到学生竟然是大姐大梅艳芳。两人互生好感，可惜姐弟恋在当年不受看好。事业才刚起步的赵文卓被称是借梅艳芳上位，瞬间被推到舆论的风口浪尖，外界相信是男方无法承受压力，一年后提出分手。

赵文卓后来娶女演员张丹露，两人生下两子两女，家庭幸福。赵文卓的电影事业虽然早过巅峰，但他今年参加真人秀《披荆斩棘的哥哥》，打星和音乐结合产生的反差萌，让他意外翻红。

梅艳芳和赵文卓在一起一年没有结果，令人唏嘘。（互联网）

梅艳芳的另外五个绯闻男友，分别是邹世龙、高桥雅宏、刘米高、阿Paul、Shum Shum。他们不是艺人，和梅艳芳分手后，近况不得而知，只有在天后的情史被翻出来当谈资的时候，才一次又一次地被故事重提。