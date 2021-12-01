《当家主母》发视频自清没虐猫 网民称疑点重重

（北京讯）中国电视剧《当家主母》陷入虐猫争议，因为剧中毒死猫咪的画面太逼真，加上后续澄清有不少疑点，引发网友疯狂炮轰。女主角蒋勤勤在剧组杀猫风波爆发之后，她的微博也遭到网友洗版。蒋勤勤回应：“作为主要演员之一的我，虽不知情！但我跟大家一样，热爱生命！热爱生活！热爱家人！敬畏地球上所有的生灵！”

剧组也发声明强烈否认了剧方为求逼真，活活电死猫的谣言，透露全剧组上下每一个人都尊重每一条生命，绝对不为拍戏做出杀害生命的行为。

官方微博也紧急发布两段影片，指猫咪的“挣扎”画面，是工作人员在保证其不会受伤的前提下，用绳子牵引腿部模仿挣扎的效果。同时，剧中使用动态画面中一张静态截图表现小猫死亡，并非其真实死亡，猫嘴部使用可食用血浆及糖浆模拟血迹，并不是真的吐血。但网民认为疑点重重，还称画面被“动了手脚”。

随后，剧组又晒出采访猫主人的视频，不过，主人说小猫跑出去玩，所以视频里没拍到小猫。对方说爱猫去年11月拍完戏回家时，“状态挺好的，挺胖的”，更在镜头前拿出手机，翻出与友人的对话记录，展示小猫最近的照片、视频，还透露它已当了妈妈。但网友发现视频里猫咪眼睛是黄色的，拍戏的那只是蓝色的，也质疑“猫主人”是剧组找来的演员。